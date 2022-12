Accusations de corruption rejetées contre l’ex-lieutenant. Gouverneur Brian Benjamin

Un juge fédéral de Manhattan a rejeté lundi les accusations de pots-de-vin et de corruption contre l’ancien lieutenant-gouverneur Brian Benjamin de New York, affirmant que les procureurs n’avaient pas réussi à démontrer une contrepartie explicite dans ce qu’ils avaient affirmé être un stratagème visant à canaliser 50 000 $ en argent de l’État vers un développeur en échange de contributions à la campagne.

“Le tribunal conclut que l’acte d’accusation ne fait pas état d’une contrepartie explicite, qui est un élément essentiel des accusations de corruption et de fraude par fil de services honnêtes portées contre Benjamin”, a déclaré le juge J. Paul Oetken du Tribunal fédéral du district.

Il a déclaré qu’il rejetterait les trois chefs d’accusation de corruption qui ont poussé M. Benjamin, un démocrate, à démissionner de ses fonctions lorsqu’ils ont été annoncés en avril. Mais M. Benjamin fait toujours face à un procès pour deux autres chefs d’accusation – des accusations d’avoir falsifié des dossiers, y compris un questionnaire de vérification lié à sa nomination en tant que lieutenant-gouverneur – que le juge a autorisés à se présenter.

La décision intervient alors que la Cour suprême des États-Unis continue de restreindre les lois régissant la corruption, ce qui rend plus difficile pour les procureurs fédéraux de porter avec succès de telles affaires. Pas plus tard que la semaine dernière, le tribunal semblait sur le point d’imposer de nouvelles limites après avoir entendu des arguments dans deux affaires de New York impliquant des fonctionnaires qui avaient servi sous l’ancien gouverneur Andrew M. Cuomo, dont Joseph Percoco, qui avait été l’un de ses principaux conseillers.