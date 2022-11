Accusations de corruption de Netanyahu en Israël : ce qu’il faut savoir

M. Netanyahu, qui fait face à une litanie d’accusations de corruption, de fraude et d’abus de confiance, a nié toutes les accusations, attaquant avec véhémence ceux qui cherchent à le poursuivre. Le procès a placé Israël en territoire inconnu, dominant la vie politique et alimentant un débat sur l’état de la démocratie israélienne et le système juridique du pays.

Quand l’affaire de corruption a-t-elle commencé ?

Les enquêtes sur la conduite de M. Netanyahu ont commencé en 2016, lorsque les autorités ont affirmé que le Premier ministre avait l’habitude de rendre des faveurs officielles à de riches hommes d’affaires en échange de cadeaux matériels et immatériels.

M. Netanyahu, le plus ancien Premier ministre d’Israël, a été accusé d’avoir saisi des cigares et du champagne, ainsi que des bracelets, des sacs et des vêtements de luxe pour sa femme ; perturber les procédures d’enquête et judiciaires ; et même exigeant une couverture flatteuse par deux grands organes de presse israéliens.

En février 2018, la police a formellement recommandé qu’il soit poursuivi. En novembre 2019, il a été inculpé et le procès a commencé en mai 2020. Le tribunal de district de Jérusalem a examiné une liste de plus de 300 témoins. Mais le procès, qui devait initialement durer un an ou plus, a été retardé à plusieurs reprises pour diverses raisons, notamment une fois lorsqu’un témoin central a cité des “raisons personnelles” en 2021, une autre fois en raison des restrictions liées aux coronavirus, et de nouveau en février de cette année, lorsque le juge dans l’affaire testé positif au Covid.