Accusations d’agression motivées par la race déposées contre un ancien policier du New Hampshire

CONCORD, New Hampshire — Un ancien policier blanc du New Hampshire a été accusé d’agression raciste contre un dirigeant de banque noir à l’extérieur d’un restaurant la veille de Thanksgiving 2023, selon une plainte pour droits civils déposée par le bureau du procureur général de l’État.

Des plaintes similaires ont également été déposées contre le frère et la belle-sœur d’Aaron Goodwin. La conduite de la famille Goodwin « était motivée par la race et/ou l’origine nationale », a déclaré mardi le bureau du procureur général.

Pour établir une violation de la loi sur les droits civils du New Hampshire, le bureau affirme qu’il doit démontrer qu’une personne a porté atteinte aux droits de la victime de se livrer à des activités licites en menaçant d’utiliser ou d’utiliser réellement la force physique ou la violence contre elle, motivée « par la race ». , couleur, religion, origine nationale, ascendance, orientation sexuelle, sexe, identité de genre ou handicap », conformément à la loi de l’État.

Goodwin a plaidé coupable à un délit accusation de voies de fait simples le mois dernier à la suite de la rencontre avec l’homme, identifié comme « MD » par le parquet général, et condamné à une peine avec sursis. L’homme s’est manifesté en novembre dernier et s’est identifié comme étant Mamadou Dembélé.

« Nous sommes assez surpris de voir cette plainte du bureau du procureur général car il n’y a aucun commentaire imputable à Aaron Goodwin qui soit raciste de quelque manière que ce soit », a déclaré son avocat, John Durkin, lors d’un entretien téléphonique mercredi.

Il a déclaré que Goodwin avait réagi de cette manière parce qu’il sentait que sa sécurité et celle de ses proches étaient menacées. « Cela n’a rien à voir avec la race », a-t-il déclaré.

Goodwin, d’Eliot, dans le Maine, et ses proches, du Maryland, ont rencontré Dembele pour la première fois à l’intérieur du restaurant, où ils attendaient tous pour aller chercher de la nourriture.

La belle-sœur lui a demandé d’où il venait et il a répondu d’Afrique. Le frère l’a ensuite traité de « crétin », affirmant que l’Afrique était un continent et non un pays, selon la plainte.

Goodwin a ensuite dit à Dembele, qui était dans un bar à cigares, qu’il sentait mauvais, selon la plainte. Dembélé a répondu en lui offrant un cigare. Le frère de Goodwin a demandé à Goodwin pourquoi il parlait à « cet imbécile (juron) » et a déclaré que l’homme était trop pauvre pour s’offrir un bon cigare, selon la plainte. Le frère a ensuite fait un commentaire lié à la drogue sur le cigare et les Noirs, selon la plainte.

Goodwin et ses proches sont finalement partis. Lorsque Dembele est parti, il a rencontré les trois sur le parking, à ce moment-là, le frère, Kevin Goodwin, lui a dit de partir. Dembele a demandé à Kevin Goodwin quel était son problème, ce qui a conduit à une confrontation. À un moment donné, Aaron Goodwin a fait tomber Dembélé au sol, selon la plainte.

Le bureau du procureur général a déposé une plainte distincte pour droits civils contre Kevin Goodwin, l’accusant d’avoir traité Dembele d’insultes racistes et d’avoir bousculé un autre homme noir non identifié qui se trouvait près du restaurant et avait tenté d’intervenir. La belle-sœur, Shannon Goodwin, est accusée dans une plainte distincte d’avoir traité cet homme d’insultes racistes et de l’avoir frappé à la poitrine et au visage.

Le bureau du procureur général demande à un juge une ordonnance d’interdiction préliminaire « pour protéger les victimes et le public des Goodwin ». Il demande également une amende de 5 000 $ chacun contre Aaron et Kevin Goodwin, et de 10 000 $ contre Shannon Goodwin.

Kevin Goodwin a plaidé coupable de violation de l’ordre public en août et a payé une amende de plus de 600 $. les procureurs ont abandonné les accusations de simple agression portées contre lui. Le cas de Shannon Goodwin reste ouvert. La police d’État a émis un mandat d’arrêt contre elle plus tôt cette année pour trois chefs de délit de voies de fait simples et de violation de l’ordre public.

L’Associated Press a laissé des messages demandant des commentaires à Kevin Goodwin et à son avocat, ainsi qu’à un numéro indiqué pour Shannon Goodwin.

Dembele a déposé une plainte distincte contre Aaron Goodwin devant un tribunal fédéral la semaine dernière, l’accusant de négligence, de coups et blessures et d’agressions. La poursuite indique que Dembélé a subi une commotion cérébrale, une déchirure du tendon d’Achille gauche qui a nécessité une intervention chirurgicale et « d’autres blessures physiques et psychologiques ».

Durkin a déclaré qu’Aaron Goodwin n’avait pas encore été informé du procès ou de la plainte du bureau du procureur général.

Aaron Goodwin a été licencié du service de police de Portsmouth en 2015 après qu’un comité dirigé par un juge enquêtant sur un litige en matière d’héritage de 2,7 millions de dollars a déterminé qu’il avait enfreint le code d’éthique et le manuel des devoirs du service de police.

Le comité a conclu que Goodwin aurait dû refuser l’offre d’une femme âgée de lui laisser sa succession et aurait dû informer les superviseurs de l’offre. Un juge a dépouillé Goodwin de l’héritage, affirmant que l’officier était « égoïste » lorsqu’il s’est lié d’amitié avec la femme, âgée de 90 ans et atteinte de démence.