Accusations d’agression déposées lors d’une poursuite policière

Un homme de Birmingham a été accusé d’agression criminelle dans un accident de voiture qui a blessé l’épouse du sénateur américain Joe Manchin.

Tradarryl Rishad Boykins, 31 ans, est accusé de deux chefs d’accusation de voies de fait au deuxième degré, de crime de tentative d’évasion et d’interdiction à certaines personnes de posséder une arme à feu – également un crime – en relation avec le naufrage de lundi survenu lors d’une poursuite policière de Homewood à Birmingham.

Le sergent de police de Homewood. John Carr a déclaré que Boykins était un criminel reconnu coupable avec des antécédents de vol qualifié, d’agression, de cambriolage et de possession de drogue.

Gayle Manchin, 76 ans, est coprésidente fédérale de la Commission régionale des Appalaches et était à Birmingham pour un événement. Elle et son collègue Guy Land ont tous deux été blessés dans l’accident.

“Ma femme Gayle est sortie de l’hôpital UAB et est prise en charge par des membres de sa famille en Virginie occidentale”, a déclaré mercredi le sénateur Manchin.

« Nous tenons à remercier tout le monde pour l’élan de soutien. Nos prières accompagnent Guy Land alors qu’il continue de recevoir d’excellents soins à l’hôpital UAB.

Manchin était passager dans le SUV conduit par Land.

La poursuite a débuté lundi à 15 h 31 à Homewood, à Columbiana Road et Green Springs Highway. Les agents ont repéré un homme recherché en vertu de mandats non exécutés.

Le suspect, au volant d’un SUV blanc, a refusé de s’arrêter, a indiqué la police.

La poursuite s’est déroulée à travers Homewood et Birmingham, durant sept minutes.

Cela a pris fin lorsque l’homme en fuite a heurté le SUV transportant Gayle Manchin au niveau de la 18e rue Nord et de la 15e Avenue Nord à Birmingham.

Gayle Manchin et Land ont été initialement emmenés à l’hôpital UAB de Gardendale, puis de nouveau transportés à l’hôpital UAB de Birmingham.

Le sénateur Manchin (D-WV) a publié mardi une déclaration indiquant que sa femme, Gayle Manchin, avait été blessée dans l’épave alors qu’elle se rendait de l’aéroport international de Birmingham-Shuttlesworth à un hôtel de la région.

“Lundi, ma femme Gayle et son collègue Guy Land ont été impliqués dans un accident de voiture alors qu’ils se rendaient de l’aéroport à l’hôtel de Birmingham, en Alabama, pour un événement de la Commission régionale des Appalaches prévu aujourd’hui”, a déclaré le sénateur Manchin.

« Tous deux ont été admis à l’hôpital UAB et reçoivent d’excellents soins. Elle reste dans un état stable mais y restera quelques jours par mesure de précaution. Nous souhaitons remercier les premiers intervenants qui ont répondu à l’appel et qui ont été les premiers sur place pour fournir assistance et soutien.

L’ARC a déclaré dans un communiqué qu’« un autre véhicule a heurté leur voiture » alors qu’ils se rendaient à un atelier de subvention.

Le sénateur Joe Manchin, DW.Va., et son épouse Gayle Manchin, arrivent pour le dîner d’État avec le président Joe Biden et le Premier ministre indien Narendra Modi à la Maison Blanche, le jeudi 22 juin 2023, à Washington. (Photo AP/Jacquelyn Martin) Jeudi 22 juin 2023, à Washington. (Photo AP/Jacquelyn Martin)

“Wesley et moi prions pour un prompt rétablissement pour Gayle Manchin et Guy Land”, a publié la sénatrice Katie Britt sur X, le site de médias sociaux anciennement connu sous le nom de Twitter.

Nous sommes reconnaissants du travail de certains des formidables premiers intervenants de l’Alabama qui ont répondu à cet appel et savons qu’ils sont entre d’excellentes mains à l’UAB », a déclaré Britt.

“Je prie pour que tout le monde se rétablisse rapidement de cet accident ici dans notre État”, a déclaré le représentant américain Robert Aderholt.

Le sénateur Manchin a été gouverneur de Virginie-Occidentale de 2005 à 2010, date à laquelle il a été élu au Sénat lors d’une élection spéciale. Le couple est marié depuis 1967 et a trois enfants ensemble.

Gayle Manchin, ancienne première dame de Virginie-Occidentale et ancienne éducatrice, a été présidente du Conseil de l’éducation de Virginie-Occidentale et secrétaire d’État à l’éducation et aux arts sous la direction du gouverneur républicain Jim Justice.

Elle a prêté serment en tant que treizième coprésidente fédérale de la Commission régionale des Appalaches en 2021 après avoir été nommée par le président Biden.