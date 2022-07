Accusation contre London, Ont., un homme surclassé au rang de meurtre après la mort d’un homme qui a été incendié

Un homme de London, en Ontario, est maintenant accusé de meurtre au premier degré après la mort d’un homme qui a été incendié dans l’est de la ville, selon la police.

La police a identifié l’homme décédé comme étant Jonathan Lawrence Graham, 29 ans, de Londres.

Graham est décédé à l’hôpital mardi, quelques heures après l’attaque du petit matin.

Initialement, l’homme de 32 ans accusé dans l’affaire faisait face à une accusation de tentative de meurtre, mais cela a été transformé en meurtre au premier degré.

L’incident survient la semaine même où l’on a appris qu’une femme, qui avait été incendiée en juin dans une gare routière de Toronto, est décédée à l’hôpital. Dans cette affaire, cependant, Nyima Dolma, 28 ans, de Toronto, ne connaissait pas l’homme de 33 ans accusé de sa mort.

À Londres, la police a déclaré avoir été appelée à Admiral Drive et Trafalgar Street vers 2 h 20 mardi pour un rapport faisant état d’un homme en feu. Au moment où les équipes d’urgence sont arrivées, le feu était éteint et l’homme de 29 ans a été transporté d’urgence à l’hôpital.

Graham et l’homme accusé se connaissaient, a indiqué la police. Les deux se trouvaient dans une maison de l’avenue Noel, non loin de l’amiral et de Trafalgar, plus tôt dans la soirée lorsqu’ils se sont disputés. Ils ont quitté la maison séparément, ont déclaré des officiers.

Vers 3 heures du matin, un homme a été arrêté sur Royal Crescent, près de Clarke Road, pour conduite en état d’ébriété.

“Au cours de l’enquête, les agents ont déterminé que le conducteur était également responsable de l’agression grave contre l’homme”, a déclaré la police.

Mardi midi, des policiers se trouvaient toujours sur la place où l’homme en feu a été retrouvé. Il comprend un dépanneur Circle K, une pizzeria et un salon de coiffure. Sur le parking se trouvait un SUV Jeep Compass blanc, recouvert d’une bâche de police.

À quelques pas de là, deux grandes marques de brûlures étaient visibles dans l’herbe sèche d’une pelouse. A 12h30, les pompiers ont arrosé les brûlures et une dépanneuse a emporté le SUV, qui avait un siège enfant à l’arrière.

Un SUV est recouvert d’une bâche de police sur les lieux où un homme a été incendié dans l’est de Londres aux premières heures de mardi. (Kate Dubinski/CBC)

Janine Robertson a vécu dans le quartier toute sa vie et à côté du dépanneur pendant six ans.

“C’est juste l’une des choses les plus folles qui se sont produites là-bas, l’une des choses les plus effrayantes. Des vols, des agressions, des choses se passent là-bas tout le temps”, a déclaré Robertson. “Mais c’est toute la ville maintenant. Les choses sont folles partout.”

L’homme de 32 ans a également été accusé de conduite en état d’ébriété et de conduite avec facultés affaiblies.