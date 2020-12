RUMBUR, Pakistan – Dans une vallée isolée du nord du Pakistan, cernée par des parois rocheuses abruptes et de hauts pâturages, les membres d’une petite communauté se sont rassemblés.

Les Kalash sont un groupe d’environ 4 000 personnes qui vivent dans les montagnes de l’Hindu Kush, où ils pratiquent une ancienne foi polythéiste. Chaque année, ils se réunissent pour Chawmos, un festival du Nouvel An qui coïncide avec le solstice d’hiver et est marqué par la danse, le sacrifice d’animaux et des rôles hautement prescrits pour les hommes et les femmes.

Le festival de deux semaines est un portrait contrasté: neige et feu, rituel solennel et activité frénétique, ségrégation sexuelle et flirt en public, communauté et isolement.

Alors que le coronavirus a forcé le monde à adopter la distanciation sociale, les Kalash ont pratiqué le fait d’être une communauté isolée pendant des millénaires.