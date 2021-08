Accueillir les Jeux Olympiques coûte cher

Les Jeux olympiques sont une mauvaise affaire pour les villes hôtes. Et ils commencent à s’en apercevoir.

En 2013, lors de sa candidature pour les Jeux d’été de 2020, Tokyo pensait dépenser 7,3 milliards de dollars. À l’été 2020, un économiste d’Oxford a déclaré à l’Associated Press que les coûts de Tokyo avaient déjà plus que doublé pour atteindre 15,84 milliards de dollars. Les organisateurs locaux ont contesté ce total – bien qu’ils aient admis en décembre 2019 que les coûts avaient atteint 12,6 milliards de dollars. Mais les estimations concurrentes d’un comité d’audit national et des journaux nationaux soutiennent qu’il pourrait s’élever à près de 30 milliards de dollars.

Certes, Tokyo est un cas particulier. La ville a dû reporter les Jeux d’un an après que Covid-19 a rendu l’organisation de l’événement international un non-démarreur, et ils ne recevront pas le boom du tourisme local qui accompagne généralement les Jeux olympiques. Mais ce qui s’est passé à Tokyo fait partie d’une tendance plus large – un article de 2020 de l’économiste d’Oxford Bent Flyvbjerg a révélé que « tous les Jeux olympiques depuis 1960 ont dépassé le budget, à une moyenne de 172% en termes réels, le dépassement le plus élevé jamais enregistré pour tout type de mégaprojet. En d’autres termes, il a découvert qu’il y avait quelque chose de particulièrement mal dans le processus de candidature aux Jeux olympiques, même par rapport à d’autres cafouillages.

Et il n’y a pas que les coûts ; certains des avantages supposés de l’organisation des Jeux olympiques ont été examinés de près par les habitants et les économistes. Les économistes Victor Matheson et Robert Baade ont décrit les avantages potentiels comme « les avantages à court terme des dépenses touristiques pendant les Jeux ; les avantages à long terme de « l’héritage olympique », qui pourraient inclure des améliorations des infrastructures et une augmentation du commerce, des investissements étrangers ou du tourisme après les Jeux ; et des avantages intangibles tels que « l’effet de bien-être » ou la fierté civique. »

Comme tout grand projet d’infrastructure, les Jeux peuvent offrir un bref avantage en matière d’emploi et un effet stimulant. Mais loin de ce à quoi vous pourriez vous attendre : « Dans la grande majorité des cas, les études montrent des impacts économiques réels qui sont soit proches de zéro, soit une fraction de ceux prédits avant l’événement », écrivent Matheson et Baade.

Et quand il s’agit des avantages économiques à long terme d’une infrastructure améliorée, ils ne sont souvent pas au rendez-vous. Ceux-ci sont généralement attribués aux sports et à l’infrastructure générale nécessaires pour accueillir les Jeux olympiques.

« Il y a 35 sports, dont la plupart sont assez obscurs, et dont beaucoup nécessitent une infrastructure sportive très, très spécifique », a déclaré Matheson à Vox. « Donc, le problème est que la plupart des villes n’ont pas cela sous la main en premier lieu, et la plupart des villes n’en ont pas beaucoup d’utilité par la suite. »

Matheson et Baade écrivent que « De nombreux sites des Jeux d’Athènes en 2004 sont tombés en désuétude. L’emblématique stade « Nid d’oiseau » de Pékin a rarement été utilisé depuis 2008 et a été partiellement converti en appartements… » Ils ajoutent qu’il y a potentiellement des retours plus importants pour des améliorations d’infrastructures générales comme les réseaux de transport ou l’augmentation de la capacité hôtelière, mais c’est un sac mélangé.

Les avantages intangibles sont difficiles à quantifier. Certes, regarder les Jeux est déjà un délice ; le faire dans la vraie vie – plus l’excitation d’avoir une attention internationale sur votre ville – ne l’est que plus.

Et pourtant, cela seul est une vente difficile. Il est devenu très clair que le coût financier de l’organisation des Jeux olympiques ne peut pas être justifié en termes économiques.

A quoi pourrait ressembler la réforme ?

Les villes prennent note des coûts exorbitants qui accompagnent l’organisation des Jeux olympiques et de moins en moins d’offres sont faites pour les prochains jeux. En 2015, quatre des six candidats se sont retirés alors que les pays postulaient pour les Jeux d’hiver de 2022. En 2018, lors de la candidature aux Jeux d’hiver de 2026, quatre pays se sont à nouveau retirés au cours du processus, nombre d’entre eux citant des préoccupations locales concernant les engagements financiers requis.

Los Angeles était la seule candidature pour les Jeux olympiques d’été de 1984, et son expérience met en évidence l’une des rares façons dont une ville peut réellement tirer profit de l’organisation des Jeux. Selon le Council on Foreign Relations, cela s’explique en partie par le fait que LA, en tant que seul soumissionnaire, a pu « négocier des conditions exceptionnellement favorables avec le CIO ». Mais « plus important encore, LA a pu compter presque entièrement sur les stades et autres infrastructures existants plutôt que de promettre de nouvelles installations somptueuses pour attirer le CIO. [International Olympic Committee] comité de sélection … [LA finished] avec un excédent d’exploitation de 215 millions de dollars », écrivent-ils.

Suite à ce succès, le nombre de villes soumissionnant a augmenté, ce qui a permis au CIO de poursuivre un processus qui encourage les plans coûteux. Le problème majeur est que sans réforme, les incitations du CIO et du comité local de la ville hôte ne sont pas alignées. Le premier gagne son argent grâce aux revenus publicitaires, tandis que le second doit se soucier du coût exorbitant des infrastructures, des problèmes de gouvernance locale et de la vente de billets (dont le dernier est devenu de plus en plus important pour Tokyo).

Le professeur de l’Université du Pacifique, Jules Boykoff, a mis le CIO au pilori pour s’être dirigé comme un « cartel avide de profits » dans une chronique du Los Angeles Times 2017 :

Pendant trop longtemps, le CIO a prétendu que la ville ne devoir construire de nouvelles infrastructures, que c’est la décision de la ville. Bien entendu, les villes hôtes doivent construire de nouveaux sites si elles souhaitent réellement accueillir les Jeux. Les sites de kayak d’eau vive ne poussent pas sur les arbres. En vérité, le CIO contribue aux coûts d’exploitation en blanchissant essentiellement l’argent de ses commandites d’entreprise lucratives et de ses accords de droits de télévision. C’est bien beau, mais il est temps que l’organisation s’intensifie et contribue également aux coûts d’infrastructure.

Le partage des coûts pourrait inciter le CIO à réduire sa pression pour que les offres contiennent des articles de plus en plus élaborés. Pour tenter de remporter une offre, « ces villes ont commencé à offrir bien plus que ce qui leur a vraiment profité », a déclaré Stephen Billings, économiste à l’Université du Colorado à Boulder. « J’ai vu à Tokyo qu’ils avaient construit un site spécifique pour le basketball à 3 contre 3. … Il semble que nous ne pourrions pas simplement utiliser le site de basket-ball habituel ? »

Certains ont suggéré un emplacement permanent pour les Jeux olympiques. L’économiste du Smith College, Andrew Zimbalist, a exposé son cas ces semaines avant le début des Jeux olympiques de Rio et après l’expulsion de plus de 77 000 habitants de favelas : « Pourquoi ne pas construire les 35 sites sportifs requis, le village olympique et le centre de diffusion et de presse une seule fois, au lieu de les reconstruire dans une ville différente tous les quatre ans ? » Il suggère Los Angeles pour les Jeux olympiques d’été, qui, selon lui, dispose de toutes les infrastructures nécessaires qui ne seraient pas gaspillées entre les Jeux.

Pour garantir que les avantages des Jeux se concrétisent et éviter les risques de conflits politiques et économiques internes, les placer dans un endroit où l’infrastructure est sûre d’être utilisée et réutilisée pourrait remédier à certains des inconvénients de l’accueil. Et la tenue des Jeux olympiques dans un pays plus riche garantit que s’il y a un coût financier imprévu à supporter, la nation est mieux placée pour le payer. Cela pourrait aussi avoir ses inconvénients ; exclure les pays en développement des tâches d’accueil est contraire à la mission mondiale des Jeux (bien que le CIO n’ait jamais attribué l’hébergement à une nation à faible revenu dans le sud du monde). Mais cela vaut la peine d’être considéré.

Alors que les Jeux olympiques de Tokyo se déroulent dans des stades vides, le CIO continuera à tirer profit des revenus publicitaires télévisés alors que le monde regarde de chez lui. Mais ce sont les Japonais qui paieront inévitablement la facture.