Accueillir le Sommet sur le climat est à la fois une opportunité et un risque pour l’Égypte

Mais la place de l’Égypte au centre de la conférence a soulevé des questions quant à savoir si un pays autoritaire avec des antécédents troublants en matière d’environnement et de droits de l’homme devrait organiser un sommet majeur sur le climat.

L’Égypte vise à devenir un pôle régional d’exportation de gaz naturel et sa capitale, Le Caire, possède l’un des airs les plus pollués au monde. De nombreux groupes de défense de l’environnement en Égypte sont harcelés jusqu’à la fermeture, selon des organisations de défense des droits et des écologistes égyptiens, même s’ils ont eu plus de latitude à l’approche du sommet.