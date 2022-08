Accueillie par Taïwan, Pelosi laisse les tensions croissantes avec la Chine dans son sillage

“En ce qui concerne les contre-mesures spécifiques, ce que je peux vous dire, c’est qu’elles incluront tout ce qui devrait être inclus”, a déclaré Mme Hua, selon le Quotidien du Peuple. “Les mesures en question seront fermes, vigoureuses et efficaces, et la partie américaine et les forces indépendantistes de Taiwan continueront à les ressentir.”

Actualisé 3 août 2022, 16 h 10 HE

Pour Taïwan et l’armée américaine, une question clé sera de savoir s’ils obéissent aux ordres de Pékin d’éviter les zones ou testent la détermination de la Chine en y envoyant des bateaux et des avions. Les analystes craignent qu’une rencontre accidentelle dans une situation en évolution rapide ne devienne incontrôlable.

L’impasse rappelle un incident survenu en 1995 et 1996 appelé la troisième crise du détroit de Taiwan. Au cours de cette crise, la Chine a tiré à balles réelles et des missiles dans les eaux autour de Taïwan pour signaler sa colère face à un voyage du président Lee Teng-hui aux États-Unis et pour faire monter la pression avant une élection présidentielle. Les États-Unis, en réponse, ont envoyé deux groupes de porte-avions dans la région.

Beaucoup a changé depuis. L’armée chinoise est plus puissante et plus enhardie sous Xi Jinping. Cet été, les responsables chinois ont fermement affirmé qu’aucune partie du détroit de Taiwan ne pouvait être considérée comme des eaux internationales, ce qui signifie qu’ils pourraient intervenir pour intercepter et bloquer les navires de guerre américains naviguant dans la région, l’une des voies de navigation les plus fréquentées au monde.

En Chine, la réponse furieuse de Pékin a trouvé beaucoup de soutien parmi les Chinois. La question pour de nombreuses publications en ligne semblait être de savoir si les exercices militaires sonneraient un avertissement assez fort. Beaucoup se sont demandé si l’absence de réponse jusqu’à présent encouragerait Taiwan à demander officiellement son indépendance.

“Pelosi a inauguré une grande ère qui nous appartient naturellement”, a déclaré un commentaire largement partagé sur Weibo, un service de médias sociaux. “Nous profiterons de cette occasion pour effectuer des patrouilles maritimes et aériennes autour de Taïwan sans aucune entrave afin qu’elles se normalisent progressivement et que l’unification se rapproche de plus en plus.”