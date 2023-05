Accueillez May à bras ouverts

FEnfin, nous voici : les jours de mai, où presque tout peut être semé sur place si vous gardez un œil attentif. Le début du mois d’été des longs week-ends et des soirées plus longues. Le gel s’estompe. Il est temps de propager des plantes ou de piller la jardinerie.

Nous allons bientôt semer du maïs de montagne peint pour sa beauté étonnante. Le nôtre provient d’Ukraine (grainesbiologiques.top) mais les fournisseurs britanniques incluent Haricots et herbes et Spécialistes des semences biologiques. Les haricots et les pois grimpants sont arrivés tôt même pour nous (nous comblerons les lacunes).

Le mois de mai est plein de promesses vertes et de jardins frais. Le retour des visites du matin et du soir, avant ou après le travail

Côté fleurs, on sème la surprise de l’an dernier Cosmos sulphureus pour sa hauteur et sa floraison orange vif. Aimé par les abeilles autant que nous. Celles-ci viennent compléter nos contant tagetes et calendula (avec, cette année, un retour à une variété « flashback »). Les capucines feront des folies sur les bords comme toujours. Les tournesols commencent à apparaître.

Les feuilles de salade, la laitue, la roquette peuvent toutes être semées maintenant. Remarque : c’est peut-être votre dernière chance d’avoir des épinards avant qu’ils ne poussent (vous pouvez semer à nouveau à la fin de l’été et au début de l’automne). Nous cultiverons des blettes et quelques rangées d’herbes vertes (aneth, persil, coriandre). Le chou frisé et les moutardes violettes de Bear Necessities de l’année dernière ont pris un vent printanier.

Nos racines se limitent aux radis (French Breakfast) et à une betterave Franchi. Les deux une première depuis un moment. On s’en tiendra à répéter les semis en rangs raccourcis pour éviter d’être rapidement débordé.

Si, comme moi, vous avez trop commandé, échangez peut-être des semences (ou des semis) avec d’autres producteurs. Vous ne serez pas le seul. N’oubliez pas de suivre un abreuvement et une alimentation réguliers. Gardez un œil sur les étangs qui pourraient avoir besoin d’être remplis. Mise à jour : plusieurs de nos têtards semblent avoir survécu à la razzia des hérons.

Mai est peut-être mon mois de jardinage préféré. Plein de verdure fraîche et promesse de jardin. Le retour des visites du matin et du soir, avant ou après le travail. Avec rien à faire en tant que tel. Sauf à se rappeler de l’imbiber.

Le Plot 29 d’Allan Jenkins (4th Estate, 9,99 £) est maintenant disponible. Commandez-le pour 8,49 £ chez guardianbookshop.com