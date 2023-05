Accueille la Chine Thrash Egypt en phase préliminaire; Le Danemark bat Singapour 4-1

La Chine, pays hôte, a entamé la défense de son titre en battant l’Égypte 5-0 au premier tour de la phase de groupes de la Coupe Sudirman 2023 de badminton ici dimanche.

Le duo de double mixte Feng Yanzhe et Huang Dongping était à son meilleur en battant Ahmed Salah et Hana Tarek Zaher 21-3, 21-8 pour remporter le match d’ouverture pour la Chine.

« Ils ne nous ont pas rendu la tâche trop difficile, alors sur le terrain, nous nous sommes concentrés sur nous-mêmes et avons essayé de trouver une forme et des sensations », a déclaré Huang.

Le champion du monde Shi Yuqi a doublé la mise en simple messieurs en battant Adham Hatem Elgamal 21-11, 21-13 avant que Chen Yufei, en forme, ne scelle la victoire pour la Chine avec seulement cinq points perdus en deux sets contre Rahma Mohamed Saad Eladawy.

« Il y avait un peu de pression aujourd’hui parce que je voulais vraiment jouer plus chez moi qu’à l’étranger », a déclaré Shi à Xinhua après la victoire.

« Le match était serré au début, mais plus tard j’étais plus détendu et j’ai trouvé ses faiblesses, puis j’ai fait mieux », a-t-il ajouté.

En double masculin, Liu Yuchen et Ou Xuanyi ont battu Kareem Ezzat et Mahmoud Montaser 21-6, 21-7, suivis d’une masterclass de Zhang Shuxian et Zheng Yu alors que le duo féminin dominait 21-2, 21-4 contre Nour Ahmed Youssri. et Doha Hany.

Il y a 16 équipes en compétition dans le tournoi, avec la Chine dans le groupe A aux côtés du Danemark, de Singapour et de l’Egypte. Les hôtes affronteront Singapour mardi.

L’autre affrontement du groupe A a vu le Danemark battre Singapour 4-1, le champion olympique Viktor Axelsen battant Loh Kean Yew 21-23, 21-13, 21-16 dans un thriller de 59 minutes.

« Ce n’est certainement pas facile de jouer ici, il y a beaucoup de pression. Loh Kean Yew est un athlète incroyable, donc jouer contre lui ici a été une expérience formidable pour moi et ce fut un match formidable et une bataille vraiment intense », a déclaré Axelsen.

Dimanche également, la Malaisie a battu l’Australie 5-0 dans le groupe C. Dans le groupe D, la Corée du Sud, quadruple championne, s’est imposée 4-1 contre la France, et le Japon a battu l’Angleterre 5-0.

