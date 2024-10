Accueil Nickhel / Studio Helen Agustine

© Arte Haus

Zone Zone de ce projet d’architecture Zone:

292 m²



Année Année de réalisation de ce projet d’architecture Année:



2024



Photographies



Fabricants Marques avec des produits utilisés dans ce projet d’architecture Fabricants : Hansgrohe , Ardex , Asahi-Mas , Ateson , DP Haus , Daikin , Dekton , Piscine éco-intelligente , Envara , Bois de fer , Köhler , LIXIL , Magran , Matsuo , Propane , SKK , Titane

© Arte Haus

Description textuelle fournie par les architectes. En tant qu’architecte et propriétaire, Helen Agustine a conçu deux maisons d’habitation sur des terrains d’angle adjacents dans une zone résidentielle au climat tropical du sud de Tangerang, en Indonésie. Les deux maisons sont reliées par une cour intérieure, la première maison abritant sa famille de cinq personnes, dont trois jeunes enfants, et la deuxième maison servant de retraite à sa grand-mère, qui lui rend visite occasionnellement, un peu comme une maison de vacances.

© Arte Haus

La conception se concentre sur l’intimité et l’expérience spatiale, avec des pièces proportionnées simplement et modestement pour favoriser des relations plus étroites entre les occupants et minimiser les travaux d’entretien. La première maison, une structure de deux étages, comprend trois chambres, trois salles de bains, un bureau à domicile, une aire de service et un espace commun ouvert combinant le salon, la salle à manger et la cuisine. L’expérience d’entrée de cette maison suit un concept de compression et d’expansion, avec une entrée subtile qui évite l’exposition directe à la rue. Les visiteurs sont d’abord accueillis par un petit hall d’entrée avec un plafond bas et une vue étroite sur la piscine, suivi d’un salon et d’une salle à manger spacieux et lumineux qui s’ouvrent sur deux petits jardins sur les côtés opposés.

© Arte Haus

Plan – Rez-de-chaussée

© Arte Haus

Compte tenu de la nature introvertie de la famille, la maison n’est intentionnellement pas conçue pour de grands rassemblements mais convient pour accueillir quelques invités. La différence de niveau entre la salle à manger et le salon crée une séparation subtile, offrant une intimité aux petits groupes. Le jardin environnant sert de tampon vert, en pente vers le haut vers la maison pour offrir une intimité supplémentaire par rapport aux maisons voisines.

© Arte Haus

La maison de la grand-mère, une maison de plain-pied adaptée aux personnes âgées, est conçue en tenant compte de l’accessibilité des personnes handicapées, avec une rampe en bois de fer à l’entrée. Cette maison se compose d’un salon et d’une salle à manger ouverts avec un plafond plus haut, de deux petites chambres, de deux salles de bains et d’une chambre pour le personnel soignant. La cour intérieure est un espace ouvert reliant les deux salons et la chambre de la grand-mère, offrant un endroit pour profiter du luxe du climat tropical, de la chaleur du soleil du matin au bruit apaisant de la pluie.

© Arte Haus

Section

La durabilité est au cœur de la conception, car l’architecture vise à connecter ses occupants avec la nature. De généreuses fenêtres sur les quatre côtés maximisent la ventilation transversale naturelle, tandis que des matériaux, comme le bois de fer exposé et le béton coulé au grain de bois, sont utilisés à l’état brut, embrassant la beauté du vieillissement naturel pour la façade du bâtiment. Des éléments artisanaux, tels que le tissage tridimensionnel du rotin, sont utilisés pour la cloison de l’entrée et le plafond de la chambre, mettant en valeur le savoir-faire et le talent artistique liés au travail des matériaux naturels.

© Arte Haus

© Arte Haus

Une mini piscine sans produits chimiques, sans danger pour les bébés, est finie avec de la pierre verte naturelle Sukabumi d’origine locale, améliorant l’espace avec le son apaisant de l’eau qui coule dans les deux salons. Le bois d’ingénierie durable recouvre les murs intérieurs, ajoutant de la chaleur aux pièces, tandis que le sol en béton apparent crée un contraste complémentaire, équilibrant la modernité et la nature. Les rideaux, les tapis et la literie sont fabriqués à partir de fibres naturelles comme le coton et le lin, peu traitées pour améliorer le confort et la respirabilité.

© Arte Haus

Être à la fois propriétaire et architecte présente le défi d’une expérimentation continue avec la conception et les matériaux, conduisant à de multiples révisions tout au long du processus. Même si cela favorise l’amélioration des idées et des résultats, cela prolonge inévitablement le calendrier du projet. Le design favorise un environnement authentique et intemporel en se concentrant sur des formes simples et en permettant aux matériaux d’occuper une place centrale pour célébrer la beauté, la texture et le caractère intrinsèques de chaque matériau.