Les billets pour Home Free avec les invités spéciaux Texas Hill et Caroline Jones seront mis en vente à 10 h le vendredi 16 septembre pour le spectacle du 8 décembre qui se tiendra au Rialto Square Theatre.

Les artistes country entièrement vocaux Home Free ont amassé plus de 500 millions de vues et plus de 1,5 million d’abonnés sur YouTube. Le groupe apportera de la nouvelle musique d’un projet d’enregistrement original, So Long Dixie, à la fin de 2022. Avec les éloges de Billboard, Rolling Stone et American Songwriter, les showmen extraordinaires ont continué à se constituer une base de fans avec leurs versions des tubes de John Mayer, Blake Shelton, Keith Urban, Maren Morris, les Oak Ridge Boys et plus encore.

Les billets seront vendus en une seule fois pour le Noël familial gratuit à la maison avec des prix allant de 39,50 $ à 69,50 $, des frais supplémentaires peuvent s’appliquer. Les billets seront disponibles sur ticketmaster.com