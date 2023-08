Accueil en héros : l’Espagne victorieuse du trophée de la parade de la Coupe du monde féminine à travers Madrid | Nouvelles du monde

L’Espagne a commencé son règne en tant que championne de la Coupe du monde féminine en arrivant chez elle et accueillie en héros dans les rues de Madrid.

Les fans ont rempli les rues de la capitale espagnole lundi soir alors que la victorieuse La Roja défilait avec le trophée dans un bus à toit ouvert.

Plus tard, les joueurs sont descendus du bus et sont montés sur scène, où le vainqueur du match et le capitaine – qui a marqué le seul but d’une étroite victoire 1-0 contre l’Angleterre en Australie dimanche – a été projeté en l’air par ses coéquipiers.

L’équipe avait déjà atterri à l’aéroport international de Barajas, où la défenseure vedette Ivana Andres a soulevé le trophée alors qu’elle descendait de l’avion en provenance d’Australie.

C’est la première fois que l’Espagne remporte le concours depuis sa création en 1991.

En savoir plus:

Les lionnes rentrent chez elles : l’équipe d’Angleterre revient d’Australie

L’Espagnole Olga Carmona apprend la mort de son père après un match

Image:

L’Espagnole Ivana Andres soulève le trophée. Photo : AP





Image:

Photo : AP





Image:

Photo : AP





Soyez le premier à obtenir dernières nouvelles Installez gratuitement l’application Sky News



Image:

Photo : AP





Image:

Photo : AP





Image:

Photo : AP