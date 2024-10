Accueil de retraite / Néogenèse+Studi0261 | ArchQuotidien

© Ishita Sitwala | Le projet Fishy

+ 34





Zone Zone de ce projet d’architecture Zone:

4386 m²



Année Année de réalisation de ce projet d’architecture Année:



2024



Photographies



Fabricants Marques avec des produits utilisés dans ce projet d’architecture Fabricants : Grohé , Lumière artistique , Colortek , Daikin , Dulux , Fanzart , Lumière globale , Havells , Hyback , Ica Pidilite , Travaux de brique Jai Jalaram , Köhler , FRM , Marfil , Nexion , Pierre Platine , Shobhan , Monde de pierre , Élément de surface , Maison de verre Vardhaman

© Ishita Sitwala | Le projet Fishy

Description textuelle fournie par les architectes. Fidèle à son nom Maison de retraite par Neogenesis+Studi0261 est une maison d’évasion pour échapper à l’agitation frénétique de la vie urbaine. Maison de vacances d’un marchand de diamants à Surat, cette maison à la fois élémentaire et contemporaine a été conçue pour accueillir les familles élargies, laissant place à des interactions chaleureuses car elle relie de manière transparente le intérieur avec extérieur. L’idée était d’envisager un espace où l’extravagance rustique se mêle au confort, où chaque détail est méticuleusement conçu pour créer des souvenirs impérissables. Dans sa première apparence, la demeure se révèle comme une structure linéaire à deux niveaux en partie camouflée dans la verdure. La maison se trouve là avec un toit en pente pittoresque, surplombant une abondance de verdure attendant d’exprimer son récit.

© Ishita Sitwala | Le projet Fishy

Plan – Rez-de-chaussée

© Ishita Sitwala | Le projet Fishy

L’entrée se fait par un passage linéaire ouvrant sur un grand hall qui s’ouvre davantage sur la vue sur la cour. La maison utilise une maçonnerie en moellons de pierre Rajula pour l’élévation au rez-de-chaussée afin de créer une base visuellement plus solide. Ses tons et textures terreux contribuent à un sentiment de connexion avec la nature tout en ajoutant une dimension sensorielle à l’architecture.

© Ishita Sitwala | Le projet Fishy

© Ishita Sitwala | Le projet Fishy

Section AA

© Ishita Sitwala | Le projet Fishy

Le premier étage accueille principalement des chambres et des espaces informels, tous dédiés à l’espace personnel de la famille. L’élévation, ici, embrasse la maçonnerie apparente pour tous les murs extérieurs, lui donnant profondeur et caractère. Les murs creux permettent aux fenêtres profondes de fonctionner comme un dispositif d’ombrage sans faille. Entre les deux étages, se trouve une bande de béton apparent ajoutant une couche d’intérêt visuel influençant l’échelle perçue. La charpente en acier du toit avec des tuiles Mangalore au-dessus complète la composition. Le dessous du toit a été recouvert de panneaux de contreplaqué pour apporter de la chaleur aux intérieurs et contraster avec les murs enduits de chaux pâle à l’intérieur. Le sol est recouvert de pierre kota posée selon divers motifs dans différentes zones pour simuler une définition de l’espace. Le salon présente un motif en terrazzo composé de bandes de pierre kota, de sorte qu’il forme son propre aspect semblable à celui d’un tapis. Les intérieurs présentent une palette discrète de bois de teck et de chêne blanc, des murs enduits à la chaux et un sol en kota avec une touche de laiton, le tout créant un éther cohérent.

© Ishita Sitwala | Le projet Fishy

© Ishita Sitwala | Le projet Fishy

Section BB

© Ishita Sitwala | Le projet Fishy

De grandes pièces aérées avec un mobilier minimaliste donnent aux résidents la liberté poétique d’avoir une humble simplicité rustique sans compromettre le confort moderne. Chaque seuil a été conçu avec une grande minutie pour le rendre agréablement agréable par tous les temps. Les treillis en bois sur l’Otta dans le salon et la salle de sport coupent le soleil du sud-ouest tout en étant témoins d’une sociographie variable tout au long de la journée avec un swing indien par excellence occupant le devant de la scène.

© Ishita Sitwala | Le projet Fishy

Élévation avant

Le paysage a été consciemment conçu avec des espèces à savoir. gulmohar, neem, banian, cocotier, tabebuia rosea, tout cela se connecte au contexte tropical en profond écho avec nos racines. La zone ouverte est en outre parsemée de sentiers en pierre d’agra rouge, irrégulièrement coupés et éparpillés sur l’herbe. La conception globale et la palette de matériaux ont une éminence intemporelle qui peut résister aux tendances architecturales changeantes, s’améliorant souvent en apparence au fil du temps à mesure qu’elle vieillit avec grâce et gagne en caractère.