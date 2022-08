Accueil chaleureux des héros indiens des Jeux du Commonwealth

Les athlètes indiens, après leur performance scintillante aux Jeux du Commonwealth de Birmingham, ont commencé à rentrer chez eux de Birmingham pour des réceptions chaleureuses, avec les dhols, guirlandes et bouquets omniprésents donnant à l’aéroport IGI un aspect festif.

Parmi ceux qui sont arrivés depuis lundi soir figurent le contingent de boxe dirigé par Amit Panghal, les équipes d’athlétisme et de lutte et les para dynamophiles, qui sont retournés à leur base de la Sports Authority of India (SAI) à Gandhinagar.

Ce fut un retour vraiment mémorable pour Deepak Punia et Sakshi Malik et tout le contingent de lutteurs lorsqu’il a atterri, les célèbres grapplers étant assaillis au moment où ils sont entrés dans le salon d’arrivée.

«Nos lutteurs de Dhakad (braveheart) sont de retour. Le contingent Indian Wrestling est de retour après une performance spectaculaire aux #CommonwealthGames2022. Saluons-les avec nos souhaits et continuons à # Cheer4India. Bienvenue Champs !” a tweeté la Sports Authority of India, avec une vidéo des joueurs dans le salon de l’aéroport en train d’être enguirlandé par les fans.

Dirigé par le pugiliste médaillé d’or Amit Panghal, le contingent de boxe est également arrivé lundi aux premières heures du jour pour un accueil enthousiaste, avec le tweet de SAI, “Le contingent de boxe indienne est de retour à la maison après une splendide démonstration de courage, de puissance, de ténacité et de détermination à #CommonwealthGames2022 . Rejoignez-nous pour les accueillir avec vos souhaits et continuez à # Cheer4India. Bienvenue Champs !”

Les contingents de lutte, de boxe et d’athlétisme sont arrivés en Inde à peu près au moment où la cérémonie de clôture avait lieu à Birmingham. L’Association olympique indienne (IOA) avait initialement prévu d’avoir un lutteur de haut niveau et un boxeur comme porte-drapeaux lors de la cérémonie de clôture, mais comme leurs événements se sont terminés tôt, ils ont pris les vols de retour vers l’Inde.

Lors de l’événement, la célèbre joueuse de tennis de table indienne Achanta Sharath Kamal et le boxeur Nikhat Zareen ont fait les honneurs le jour de clôture.

Les contingents de hockey, de badminton et de tennis de table devraient revenir plus tard mardi.

