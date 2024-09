Accueil Boutique de Saeed / Maziar et ses collègues

© Parham Taghioff

Zone: 440 m²

440 m²



Année: 2023



2023



Photographies



Architectes principaux :



Maziar Saremi



Description textuelle fournie par les architectes. La maison de charme de Saeed est conçue et construite comme une villa de week-end pour une famille de deux personnes et leurs invités. Afin de concrétiser l’idée, lors des discussions que nous avons eues avec l’employeur, quatre exigences principales dans la conception ont été soulevées pour notre équipe, qui sont :

1. Utilisation maximale de l’élément eau et attention particulière à son effet dans la conception

2. Faire attention à la sécurité de l’espace privé de l’employeur

3. Créer un environnement propice à la présence des invités dans la villa

4. Accent sur la conception d’espaces diversifiés

Plan – Rez-de-chaussée

Enfin, il était basé sur une évaluation des besoins et en raison de divers phénomènes émergeant du site, de planifications et d’architectures particulières (en particulier l’architecture iranienne), le but du projet était de créer différentes expériences spatiales, et la villa deviendrait un lieu qui être une réponse afin d’améliorer la qualité de l’expérience humaine vécue face aux nombreux défis environnants. Un tel objectif a conduit notre groupe plus que toute autre chose à une approche qui considère toutes les tensions perceptuelles-sémantiques et comportementales-fonctionnelles impliquées dans l’interaction de l’utilisateur avec l’espace et accorde plus d’attention aux besoins psychologiques et sémantiques de l’utilisateur. En d’autres termes, sur la base des données obtenues à partir de l’analyse de la tension perceptuelle-sémantique et de la tension fonctionnelle-comportementale, il est possible de proposer des caractéristiques sur la manière dont l’espace répond à ces besoins.

Plan – 1er Étage

En rassemblant ces couches, notre processus de prise de décision dans ce projet a commencé et finalement l’option finale a été choisie après de nombreux allers-retours. À cet égard, le système spatial du projet a atteint un modèle extraverti-introverti en formant autour de l’espace ouvert central (espace aquatique). Le plan en forme de U, qui offre un accès maximal à l’eau, permet aux utilisateurs de la villa de se déplacer et de tourner dans l’espace et de le découvrir.

Section AA

En concevant l’idée volumétrique du bâtiment, notre souhait principal était la simplicité, la lisibilité, le fait d’éviter les faux-semblants dans la forme et les matériaux et d’essayer de créer une relation concrète entre les espaces fermés et ouverts. Même si, en abordant certains détails tels que l’utilisation de briques dans certaines positions, la conception des évacuations d’eau, etc., nous avons voulu offrir la possibilité de vivre l’espace avec tout le sens visuel, auditif et tactile, pour finalement apporter richesse et ajouter aux couches perceptuelles du projet. Dans la définition et l’agencement spatial du projet, le rez-de-chaussée a été réservé au salon et aux chambres des amis et des parents, et le premier étage a été réservé à l’intimité de la famille. Un espace privé avec des installations spéciales telles qu’une piscine quatre saisons, selon ce que le client a demandé dès les premières étapes de la conception. En relation avec les espaces ouverts, la zone d’eau qui s’étend jusqu’au milieu de la forme est devenue un paysage accueillant et relaxant. D’autre part, le toit a été transformé en une terrasse pratique de la villa grâce à l’intimité créée par les murs de parapet et la végétation.