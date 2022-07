Accroître l’offre est le meilleur moyen de stabiliser le prix du pétrole, selon l’OCDE

Le meilleur moyen de stabiliser les prix du pétrole est d’augmenter l’offre, et des alternatives au pétrole russe sont disponibles dans le monde, a déclaré Mathias Corman, secrétaire général de l’Organisation de coopération et de développement économiques.

S’adressant à “Squawk Box Asia” vendredi depuis la réunion du Groupe des 20 des dirigeants financiers à Bali, en Indonésie, Cormann a déclaré que la guerre de la Russie contre l’Ukraine avait imposé “un lourd fardeau au monde”.

“Cela conduit à une croissance plus lente, à une inflation plus élevée, à des prix de l’énergie plus élevés, à des prix alimentaires plus élevés, à des problèmes de sécurité alimentaire, de sorte que le monde serait clairement mieux loti si Vladimir Poutine arrêtait cette guerre.”