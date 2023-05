Accroître la priorité des logements intercalaires pour la ville de Kelowna

Avec plus de 50 000 personnes qui devraient déménager à Kelowna au cours des 20 prochaines années, le personnel municipal cherche à augmenter le nombre de logements intercalaires dans la communauté.

Une mise à jour sur le projet Infill Options, présentée au conseil le 15 mai, révèle que le logement dans les quartiers centraux existants est l’une des solutions nécessaires pour s’adapter à la croissance.

Le défi pour le personnel est que plus de 90 % des terrains de ces quartiers ne sont pas zonés pour permettre le remplissage. Selon le rapport, cet obstacle limite l’offre de logements, crée de l’incertitude, ralentit la production et augmente les coûts.

Le projet envisage un « pré-zonage » qui permettrait un développement intercalaire dans une plus grande partie des quartiers du centre-ville. Le rapport indique que même si le remplissage ne résoudra pas tous les problèmes de logement de Kelowna, il contribuera à accroître l’offre et la diversité.

En avril, le gouvernement provincial a publié son plan visant à accroître la production de petites maisons en rangée à logements multiples en autorisant jusqu’à quatre logements sur des lots unifamiliaux isolés.

« La ville de Kelowna est déjà un chef de file et un adopteur précoce de la livraison de logements intercalaires avec des centaines d’unités construites au cours des dernières années », indique le rapport. « Le projet d’options de remplissage positionnera mieux la ville pour répondre à ce changement législatif à venir en mettant à jour notre réponse en matière de logement de remplissage. »

En 2017, la ville a lancé un rezonage en masse d’environ 800 lots dans les quartiers du centre-ville et de Pandosy. Il en est résulté une moyenne annuelle du nombre de lots réaménagés avec un nouveau remplissage de 2 à 23.

Le rapport identifie également les quartiers plus anciens à l’est du centre-ville et autour du centre urbain de Rutland comme de nouveaux domaines de croissance pour les logements intercalaires.

