Alors que la deuxième vague mortelle de la pandémie de coronavirus se propage rapidement à travers le pays, plusieurs États sont confrontés à une pénurie paralysante de bouteilles d’oxygène, de lits d’hôpitaux, de plasma et d’autres médicaments nécessaires pour traiter Covid-19. Et les publications Instagram d’un comédien basé dans l’Uttar Pradesh, Prashasti Singh, mettent en lumière les luttes déchirantes des personnes infectées par le virus et de leurs familles.

La mère de Singh a été testée positive pour le coronavirus le week-end dernier et a dû être transférée à l’hôpital en raison de la baisse des niveaux d’oxygène dans son corps. Dans ses publications sur Instagram, Singh décrit l’épreuve à laquelle elle a été confrontée dès le moment où elle a atterri à Lucknow pour aider sa mère malade.

Tout d’abord, son chauffeur Uber lui a dit qu’il avait reçu des demandes de transport de cadavres dans sa cabine en raison de la rareté des corbillards. La mère de Singh a été admise à l’hôpital mercredi dernier après qu’un médecin qui était un ami de son père lui ait dit que la situation pourrait devenir désastreuse dans quelques jours s’ils ne pouvaient pas organiser plus d’oxygène. En raison d’une pénurie de lits d’hôpital à Lucknow, Singh a dû «tirer toutes les ficelles» avant de pouvoir enfin trouver de l’espace pour sa mère. Mais l’épreuve ne s’est pas arrêtée là.

Après avoir fait admettre sa mère, Singh a déclaré qu’elle avait passé 12 heures dans le nid à «courir pour trouver une bouteille d’oxygène». Les 12 heures suivantes ont été consacrées à «appeler tout le monde dans la direction et crier». Ce n’est qu’après que quelqu’un lui a dit qu’elle avait besoin de donner de petits pots-de-vin aux garçons de la paroisse pour faire avancer les choses et quand un coup de main à une bouteille d’oxygène pour la chère vie quand cela arrivait. « Didi téléphone milane se kya hoga, ward garçons ko Rs 50-100 dijie aur jab bouteille d’oxygène aye, betal ki tarah latak jaiye»(Didi, inutile de faire des appels. Donnez Rs 50-100 aux garçons de la salle et quand une bouteille d’oxygène arrive, accrochez-vous comme Betal).

Singh a suivi les conseils et au cours des 18 heures suivantes, elle s’est liée d’amitié avec les garçons de la salle et d’autres membres du personnel de l’hôpital. Tous n’ont pas accepté les pots-de-vin. «Ce sont de bonnes personnes, bien au-delà de leurs capacités», dit-elle. Vendredi soir, cependant, la pénurie devient grave. Singh a déclaré que les prochaines heures avaient été passées à courir, à crier et à plaider. Lorsque les cylindres arrivent enfin samedi matin, il y a une course folle de patients saisissant des cylindres pour sauver leurs proches. Singh a essayé d’en prendre un pour sa mère mais n’a pas pu le retirer en raison de son poids. Elle se demandait comment ceux qui étaient plus faibles ou plus âgés qu’elle pouvaient réussir à chasser les cylindres.

Quand le prochain lot arrive, un de ses «amis pot-de-vin» l’a aidée à prendre un cylindre pour sa mère. Singh a déclaré que cette semaine, sa mère se remettait. Mais le bilan que l’expérience a fait à Singh témoigne de la crise sans précédent qui se déroule dans les hôpitaux en Inde. «Tous les jours, je me rappelle que je ne peux pas me plaindre. Les lits d’hôpital sont un luxe. Pensez à ce qui arrive aux autres. Et puis je commence à penser aux autres. Et puis je dois m’arrêter », a écrit Singh. Elle a ajouté qu’au cours des trois derniers jours, elle avait vu sept cadavres.

Le nombre de morts du COVID-19 dans l’Uttar Pradesh a augmenté de 162, pour franchir la barre des 10000 mardi, tandis que 29754 nouveaux cas ont poussé le nombre d’infections dans l’État à plus de neuf lakh, selon un haut responsable. Le nombre de morts dans l’État est maintenant de 10 159 tandis que le nombre total de cas est de 9,09 405.

