Accrochez une paire d’écouteurs Anker antibruit pour seulement 40 $ (économisez 60 $)

Les écouteurs ont parcouru un long chemin ces dernières années et vous n’avez plus besoin de vous ruiner pour obtenir des fonctionnalités haut de gamme telles que la suppression du bruit. Et si vous attendez une vente, vous pouvez obtenir une superbe paire de écouteurs sans fil à une grande valeur. À l’heure actuelle, par exemple, vous pouvez attraper une paire de vrais écouteurs sans fil Anker Souncore Life Note 3 XR , 60 $ de rabais sur le prix habituel. Cette offre n’est disponible que jusqu’à 21h59 PT (00h59 HE) ce soir, alors assurez-vous de passer votre commande avant si vous espérez profiter de cette réduction.

Pour 40 $ affaire de casque, ces écouteurs Soundcore Life Note 3 XR regorgent de fonctionnalités. Ils disposent de trois modes de réduction du bruit différents, intérieur, extérieur et transport, de sorte que, où que vous soyez, vous pouvez profiter d’une expérience d’écoute optimisée et d’un son clair. Ils sont également équipés de six microphones intégrés pour vous aider à éliminer les bruits extérieurs pendant que vous êtes en communication vocale. alors tu parles haut et fort. Les haut-parleurs de 11 mm offrent des aigus nets et des graves profonds et riches, et vous pouvez personnaliser l’égaliseur pour affiner le son selon vos préférences. Ils ont même une fonction “trouver mon casque” qui émet un bruit fort au cas où vous ne pourriez pas retrouver un écouteur lâche.