Accrochez une paire d’AirPods Pro de remise à neuf pour seulement 140 $ – aujourd’hui seulement

Pommes AirPod Pro sont l’un des moyens les plus populaires d’écouter de la musique en déplacement et ils figuraient auparavant sur notre liste des meilleurs écouteurs sans fil avant la sortie du Airpods Pro 2. Mais ce n’est pas parce qu’il existe une nouvelle version améliorée sur le marché que vous devez compter les AirPods Pro d’origine.

Ils sont élégants, offrent une qualité audio impressionnante et disposent de fonctionnalités avancées telles que la suppression active du bruit. À 249 $, ces écouteurs Apple étaient un peu chers, mais en ce moment chez Woot, vous pouvez , l’un des meilleurs prix que vous trouverez en ce moment. Cette offre n’est disponible que jusqu’à 21h59 PT (00h59 HE) ce soir, ou jusqu’à épuisement des stocks, alors assurez-vous de passer votre commande le plus tôt possible.

D’après Woo, les remises à neuf de grade A ont été minutieusement inspectées et soumises à un test de diagnostic pour s’assurer qu’elles présentent un minimum de dommages cosmétiques et une fonctionnalité comme neuve. Ils sont également couverts par Woot’s pour que vous puissiez magasiner en toute confiance.

Les AirPods Pro ont des capacités de suppression active du bruit grâce aux deux microphones intégrés. Ils disposent également d’un mode de transparence qui interrompt la suppression du bruit lorsque vous devez être plus conscient de votre environnement. Ils sont équipés d’une puce H1 avancée, qui offre un son à faible latence et leur permet de se coupler de manière transparente avec d’autres appareils Apple. Sur une seule charge, ils ont une autonomie allant jusqu’à 24 heures avec le boîtier de chargement MagSafe, et ils bénéficient d’un indice de résistance à l’eau IPX4, vous n’avez donc pas à vous soucier de les utiliser pour les entraînements ou sous une pluie légère.

Les offres sur les AirPod, même les paires remises à neuf, ne se produisent pas si souvent, il y a donc une réelle possibilité que celles-ci se vendent avant l’expiration ce soir. Si vous vous engagez à accrocher une paire à ce prix, nous vous recommandons de commander la vôtre rapidement.