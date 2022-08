Accrochez une paire d’AirPods 3 ou Pro remis à neuf pour jusqu’à 46% de réduction sur le prix Apple

Les deux paires d’écouteurs les plus récentes d’Apple, les AirPods 3 et les AirPods Pro, figurent sur notre liste des meilleurs écouteurs sans fil pour 2022 grâce à leur design épuré et à leur qualité audio impressionnante. Ce sont quelques-uns des écouteurs les plus populaires sur le marché en ce moment, mais si vous vouliez acheter une nouvelle paire, ils vous coûteraient près de 200 $ chez la plupart des détaillants – et encore plus si vous achetiez directement auprès d’Apple. Mais aujourd’hui seulement, Woot a une chance d’obtenir une paire jusqu’à 46 % de réduction sur le prix d’Apple. Jusqu’à 21 h 59 PT (00 h 59 HE) ce soir, Woot propose des modèles remis à neuf de grade A des AirPods 3 et Pro à partir de seulement 110 $. Avec des quantités limitées, il y a toujours une chance qu’ils se vendent avant.

D’après Woo, le grade A remis à neuf signifie que l’article a été inspecté et remis en parfait état de fonctionnement, bien qu’il puisse présenter des signes cosmétiques minimes d’usure. Ils sont également couverts par les propres Woot garantie limitée de 90 jours. Si vous pouvez vivre avec quelques coups et éraflures mineurs, c’est une excellente (et rare) chance d’obtenir ces écouteurs Apple à prix réduit.

La AirPod 3 sont la troisième génération de la gamme principale d’AirPods. Ils offrent de sérieuses améliorations par rapport à leurs prédécesseurs de deuxième génération, notamment un nouveau pilote pour une meilleure qualité sonore et un égaliseur adaptatif pour une expérience d’écoute optimisée. Ils bénéficient également d’une autonomie de batterie plus longue allant jusqu’à 30 heures avec le boîtier de charge. Ils sont soit 69 $ de moins que le prix d’Apple directement.

Ou, pour seulement 25 $ de plus, vous pouvez passer aux AirPods Pro, la paire d’écouteurs sans fil la plus avancée d’Apple à ce jour. Le principal avantage des AirPods Pro est qu’ils sont équipés d’une suppression active du bruit, ainsi que d’embouts en silicone pour un ajustement plus serré dans votre oreille. De plus, des basses sonores et une qualité audio améliorées et des performances impressionnantes lors de la prise d’appels vocaux. Bien qu’ils aient une autonomie légèrement plus courte pouvant aller jusqu’à 24 heures. Ils sont soit 114 $ de moins que ce qu’Apple facture à neuf.

