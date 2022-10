Accrochez une boucle AirTag en cuir gratuite de Nomad

Si jamais vous égarez vos clés ou si vous cherchez où vous venez de poser votre sac, investissez dans un Apple Airtag peut être une bonne idée. Ces trackers Bluetooth résistants à l’eau et à la poussière peuvent vous aider à localiser les objets perdus avec l’application Find My. Et un couvercle amovible peut aider à empêcher ces tuiles de suivi de se rayer ou d’être endommagées.

À l’heure actuelle, les utilisateurs de CNET peuvent obtenir une boucle AirTag en cuir gratuite de Nomad. Suivez simplement le lien ci-dessous et utilisez le code promotionnel CNETLOOP à la caisse. Le coupon est bon pour une boucle en cuir par client (une valeur de 9,95 $). Il est également limité aux 100 premiers clients à utiliser le coupon, nous vous suggérons donc de récupérer le vôtre le plus tôt possible.

Quelques points à noter à propos de cette offre : Plus important encore, vous devrez payer les frais d’expédition, qui devraient coûter environ 7 $, bien que cela soit susceptible d’être différent selon l’endroit où vous vous trouvez. Notez également que cette offre concerne la version originale de la boucle en cuir de Nomad, qui est illustrée ci-dessus et ne s’applique pas à la version plus récente et plus chère qui a été publiée plus récemment. Bien que cette offre soit disponible tout au long du week-end, elle est limitée aux 100 premiers acheteurs, alors gardez cela à l’esprit lorsque vous magasinez.

Si vous ne possédez pas déjà un AirTag, vous devrez séparément. Une chose à considérer avant d’investir dans un AirTag est que les responsables de l’État ont averti le public que les AirTags peuvent être utilisés à mauvais escient et des rapports ont indiqué que les appareils ont été utilisés pour le harcèlement les autres. Apple a depuis ajouté quelques fonctions de sécurité supplémentaires pour aider à empêcher que ses AirTags soient utilisés à des fins malveillantes, comme une période de temps raccourcie pendant laquelle un non-propriétaire est informé de la présence d’un AirTag, des sons d’avertissement améliorés et plus encore. Vous pouvez également aider protégez-vous d’être suivi en quelques étapes simples.

Si vous souhaitez garder votre AirTag en sécurité tout en conservant un look élégant et classique, profitez de cette offre pendant que vous le pouvez.

Lire la suite: AirTags vs Tile vs Samsung SmartTag : voici comment Apple se compare à la concurrence