Accrochez un Roomba E6 à 450 $ pour seulement 90 $ lorsque vous magasinez reconditionné chez Woot

Aspirateurs robots ont parcouru un long chemin depuis leur première apparition sur les étagères il y a plus de deux décennies, ce qui signifie que vous n’avez pas à vous ruiner pour obtenir de puissantes capacités de nettoyage automatique. Il existe des tonnes de modèles simples et abordables, et en ce moment, vous pouvez en acheter un pour encore moins cher. Aujourd’hui seulement, Woot propose une sélection d’aspirateurs Roomba E6 reconditionnés en usine pour seulement 90 $, vous permettant d’économiser 360 $ par rapport à ce qu’il en coûterait. . Cette offre n’est disponible que jusqu’à 21h59 PT (00h59 HE) ce soir ou jusqu’à ce qu’elle soit épuisée, alors assurez-vous de passer votre commande le plus tôt possible.

Selon Woot, tous les modèles ont subi une évaluation diagnostique en 10 points ainsi qu’une inspection esthétique, vous pouvez donc être sûr qu’ils auront l’air et fonctionneront comme neufs. De plus, il est couvert par iRobot Garantie limitée de 90 jours au cas où vous rencontreriez des problèmes au cours des trois premiers mois.

Le Roomba E6 dispose de puissantes capacités de nettoyage, avec un système de nettoyage en trois étapes et une aspiration puissante pour aider à éliminer la saleté et les débris des tapis. Il est également idéal pour les poils d’animaux grâce à ses brosses en caoutchouc multisurfaces uniques qui ne s’emmêlent pas et à son filtre haute efficacité qui retient 99 % des allergènes. Vous pouvez le contrôler à l’aide de Google Assistant ou d’Amazon Alexa, et au fur et à mesure qu’il commence à apprendre vos habitudes de nettoyage, il proposera même des horaires personnalisés. Il a une autonomie allant jusqu’à 90 minutes et il reviendra automatiquement à sa base de chargement lorsqu’il est faible, vous n’avez donc pas à vous soucier de le retrouver quelque part dans votre maison avec une batterie déchargée. Et pour encore plus de bonnes affaires, consultez notre tour d’horizon de tous les meilleures offres d’aspirateur robot vous pouvez trouver dès maintenant.