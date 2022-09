Accrochez un mini masseur Theragun compact et puissant pour 40 $ de rabais

Pistolets de massage sont d’excellents outils de percussion qui peuvent réduire les douleurs musculaires et accélérer la rééducation afin que vous puissiez reprendre votre routine. Alors que certains pistolets de massage sont assez grands, Therabody propose un modèle de mini pistolet de massage de poche qui est parfait lorsque vous êtes en déplacement.

Best Buy a réduit le prix de 40 $, ce qui signifie que vous ne paierez que 160 $ ​​pour le Théragun Mini masseur à percussion portatif. Mais gardez à l’esprit que expirera ce soir à 21h59 PT (00h59 HE), alors assurez-vous de passer votre commande avant si vous espérez profiter de cette remise.

Contrairement aux pistolets Therabody plus grands, ce masseur est conçu pour être emporté partout, que ce soit à la salle de sport, en vacances ou ailleurs. Le Mini est léger, compact et ultra-portable, pesant moins de 1,5 livre. Et il est livré avec un étui souple pour le garder en sécurité et propre.

Mais ne vous laissez pas tromper par la taille – la Mini a toujours du punch. Il est équipé de trois vitesses (1 750, 2 100 ou 2 400 percussions par minute) et délivre 20 livres de force. Ce masseur particulier a un bras fixe et une fixation à boule standard, ce qui convient aux grands et aux petits groupes musculaires. Il dispose également d’un moteur silencieux sans balais.

Comme un massothérapeute, les pistolets de massage traitent les tissus profonds, ce qui est idéal pour la récupération de l’entraînement, mais ils peuvent également être utilisés pour traiter la douleur, apaiser les tensions et même traiter les nœuds musculaires. Et parce que la batterie lithium-ion offre jusqu’à 150 minutes de thérapie par charge, vous pouvez l’utiliser encore et encore selon vos besoins.

