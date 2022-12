Accrochez un Echo Show 15 pour 185 $, obtenez une carte-cadeau gratuite de 20 $

Écrans intelligents peut vous garder organisé et vous simplifier la vie. Si vous envisagez d’investir dans un qui peut servir de hub domestique, c’est le moment idéal pour appuyer sur la gâchette. Best Buy a baissé le prix d’Amazon Spectacle d’écho 15 affichage intelligent de 65 $, ce qui signifie que vous ne paierez que 185 $. De plus, vous recevrez en prime une carte-cadeau électronique de 20 $ chez Best Buy, ce qui portera la valeur totale des économies à 85 $. (Votre carte-cadeau numérique de 20 $ vous sera envoyée par e-mail une fois votre achat effectué.) Cette offre ne durera pas longtemps, nous vous recommandons donc de passer votre commande le plus tôt possible pour profiter de ces économies.

L’Echo Show 15 est le plus grand écran intelligent de la gamme Amazon, et ce mammouth peut à peu près tout faire. Il est livré avec un écran haute définition de 15,6 pouces qui est parfait pour vous divertir tout en multitâche ou pour obtenir des guides de recettes étape par étape pendant la cuisson – les options sont infinies. Et vous pouvez ajouter votre autre appareils intelligents à l’écran d’accueil pour un tableau de bord à accès rapide.

Non seulement vous pouvez diffuser du contenu sur votre Echo Show 15, mais vous pouvez également accéder à des applications pour un calendrier numérique, des notes autocollantes, des listes de tâches et plus encore. Lorsque vous n’utilisez pas activement l’écran, il peut servir de cadre photo numérique. Et il est également équipé d’un appareil photo de 5 mégapixels lorsque vous souhaitez passer des appels vidéo. (Mais il y a un obturateur de caméra physique lorsque vous voulez de l’intimité.) L’écran peut être monté sur un mur ou affiché en mode portrait ou paysage avec un – Cependant, vous devrez l’acheter séparément.