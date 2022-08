Accrochez les superbes écouteurs de Jabra jusqu’à 53 % de réduction aujourd’hui

Si vous êtes à la recherche d’une paire d’écouteurs ou d’un casque, il est important de profiter de offres casque, et à l’heure actuelle, Jabra et Amazon ont d’énormes réductions sur certains des écouteurs sans fil les plus populaires de Jabra, certains étant réduits jusqu’à 53 %. Mais bon nombre de ces offres expireront ce soir, alors assurez-vous de magasiner tôt si vous voyez une paire qui vous intéresse.

Que vous recherchiez des écouteurs à utiliser pendant l’entraînement ou pour les déplacements, Jabra a une paire d’écouteurs qui répondra à vos besoins. Découvrez ci-dessous quelques faits saillants de chaque vente et assurez-vous de magasiner toute la sélection de vente sur ou pour la paire parfaite à petit prix.

Les écouteurs Jabra Elite 3 sont les véritables écouteurs sans fil les plus abordables de Jabra. Normalement à 80 $, ces bourgeons manquent de certaines des fonctionnalités des modèles plus haut de gamme, telles que la suppression active du bruit, mais ils offrent un son et une qualité d’appel puissants, ce qui rend cette offre exceptionnelle. Ils ont des pilotes de 6 mm, quatre microphones pour les appels et le mode de transparence HearThrough de Jabra et une autonomie de batterie allant jusqu’à 7 heures sur une seule charge à des niveaux de volume modérés. Le boîtier fournit également trois charges complètes supplémentaires, pour un total de 28 heures. Ils ont un indice de résistance à l’eau IP55, ce qui signifie qu’ils peuvent supporter un jet d’eau soutenu, ils devraient donc convenir à une utilisation de base en salle de sport.

David Carnoy/CNET Ces écouteurs ergonomiques sont compacts et confortables, offrant un ajustement sûr et une suppression active du bruit. Ils obtiennent également jusqu’à 7 heures d’autonomie par charge et sont entièrement étanches, vous n’avez donc pas à vous soucier de la transpiration ou d’un changement de temps lorsque vous êtes à la salle de sport ou en déplacement.

Jabra Les Elite 7 Pro sont des écouteurs haut de gamme qui regorgent de fonctionnalités, notamment la technologie MultiSensor Voice avec un capteur à conduction osseuse, quatre microphones et des algorithmes intelligents, ainsi que la suppression du bruit réglable, le mode de transparence HearThrough et Bluetooth 5.2. Ils offrent également jusqu’à 9 heures de temps de lecture à des niveaux de volume modérés avec suppression du bruit activée, et près de trois charges supplémentaires dans le boîtier de charge, avec une autonomie totale de la batterie évaluée à 35 heures. Et avec un indice de protection IP57, ces écouteurs sont résistants à la poussière et à l’eau, vous pouvez donc les utiliser à peu près n’importe où.

Jabra Avec une puissante suppression du bruit, de grands haut-parleurs de 12 mm et une technologie à six microphones, ces écouteurs sont conçus pour des appels vocaux de qualité. Quatre des micros utilisent la suppression active du bruit pour offrir une meilleure réduction du bruit que les modèles précédents. Ils sont résistants aux éclaboussures IPX4 et ont une autonomie de batterie allant jusqu’à 5,5 heures lorsque la suppression du bruit est activée et jusqu’à 7 heures sans. Il dispose également d’un boîtier de charge sans fil, pour un total allant jusqu’à 25 heures de charge totale. Et cette offre comprend également deux chargeurs sans fil.

Et si vous préférez écouteurs intra-auriculairesconsidérez les écouteurs sans fil supra-auriculaires Elite 45h de Jabra, notre choix pour les meilleurs écouteurs supra-auriculaires à moins de 100 €.

Jabra Si vous préférez les écouteurs supra-auriculaires aux écouteurs, découvrez le Jabra Elite 45h. Ce sont des écouteurs de valeur solide qui offrent une bonne qualité sonore et un ajustement confortable. Vous pouvez également les utiliser pour passer des appels, et ils incluent même une fonction d’écoute locale qui vous permet d’entendre votre voix afin que vous puissiez régler votre volume en conséquence afin de ne pas parler accidentellement trop fort. Et avec le couplage Bluetooth multipoint, vous pouvez vous connecter à votre ordinateur et à votre téléphone en même temps et basculer facilement entre les deux lorsque vous en avez besoin.

