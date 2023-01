Accrochez les chargeurs Apple et plus pour plus de la moitié dès maintenant chez Woot

L’avantage d’être un utilisateur Apple est qu’il existe tout un écosystème d’accessoires spécialement conçus pour vos appareils. L’inconvénient est que ces accessoires sont souvent beaucoup plus chers que leurs homologues Android, et Apple n’offre presque jamais de rabais directement. Mais en ce moment, Woot offre jusqu’à 59% de réduction sur les chargeurs Apple et autres accessoires, vous avez donc une chance rare d’en obtenir à prix réduit. Ces offres sont disponibles jusqu’au 31 janvier, mais il est possible qu’elles se vendent avant cette date, alors agissez rapidement si vous ne voulez pas manquer ces économies.

C’est toujours une bonne idée d’avoir des chargeurs de rechange dans la maison ou dans votre sac, et cette vente est une excellente occasion de faire le plein à moindre coût. Vous pouvez prendre un pour seulement 25 $, ce qui vous fait économiser 32 $ par rapport au prix habituel. Ou tu peux avec un câble USB-C vers Lightning d’un mètre et un adaptateur secteur de 20 W pour 30 $, 8 $ de réduction sur le prix habituel. Ou pour une puissance de charge sérieuse, vous pouvez prendre ceci , qui peut être utilisé pour charger des MacBook, ainsi que des iPhones et des iPads. Il est en vente au prix de 25 $, ce qui vous fait économiser 24 $ par rapport au prix habituel.

Et il y a plus que du matériel de charge en vente. Cette est disponible en deux couleurs différentes, peut contenir jusqu’à trois cartes de crédit à la fois et s’enclenche à l’arrière de votre iPhone (série 12 ou plus récent). C’est 31 $ de rabais, ce qui fait baisser le prix à 28 $. Et si vous avez des AirTags et que vous voulez vous assurer qu’ils ne glisseront pas de votre sac ou de votre sac à dos, vous pouvez prendre ceci pour seulement 24 $, soit 34 $ de réduction sur le prix habituel.