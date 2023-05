Accrochez le moniteur LG Libero 27 pouces pour moins de 300 $

Pour beaucoup d’entre nous, notre poste de travail est l’endroit où nous passons la majeure partie de notre journée, et avoir un moniteur avec de nombreuses options de personnalisation peut vous aider à rester prêt à tout. Le moniteur LG Libero de 27 pouces est une option solide qui peut être posée ou suspendue et utilise un espace de bureau minimal afin que vous ayez plus d’espace pour faire avancer les choses. Il coûte généralement 500 $, mais pour le moment, Amazon l’a réduit à seulement 297 $ – c’est une économie de 203 $. Nous ne savons pas combien de temps cette offre durera, nous vous recommandons donc de faire votre achat le plus tôt possible.

Ce moniteur arbore un grand écran IPS QHD de 27 pouces avec une résolution de 2 560 x 1 440, un format d’image 16: 9 et une prise en charge de HDR10, ce qui lui donne une belle image pour le travail ou les loisirs. Il dispose également de haut-parleurs stéréo intégrés et est livré avec une webcam HD amovible avec un micro intégré et un couvercle de confidentialité, ainsi qu’un support bidirectionnel pour que vous puissiez utiliser le moniteur debout ou suspendu, selon vos préférences. En plus de l’entrée d’alimentation CC, ce moniteur dispose d’un port USB-C avec une alimentation jusqu’à 65 watts, d’un port HDMI et d’un port casque/microphone.

