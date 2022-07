Accrochez le haut-parleur Bluetooth Hi-Fi de Belkin pour plus de la moitié aujourd’hui chez Best Buy

Le Belkin SoundForm Elite est un haut-parleur Bluetooth domestique élégant et puissant qui offre un son hi-fi et une charge sans fil, et en ce moment, vous pouvez en acheter un pour plus de la moitié du prix habituel. Aujourd’hui seulement, Best Buy propose ce haut-parleur de haute technologie pour seulement 90 $, soit une remise de 110 $. C’est une offre incroyable, et elle n’est disponible que jusqu’à 21h59 PT (00h59 HE) ce soir.

Le SoundForm Elite peut remplir une pièce entière d’un son net et immersif. Il est équipé de La technologie Speaker Active Matching de Devialet pour une reproduction sonore hi-fi de toute taille. Il est également compatible avec Google Assistant, de sorte qu’il peut se synchroniser avec n’importe quel autre haut-parleur intelligent compatible avec l’assistant (ou un autre SoundForm Elite) pour écouter de la musique dans toute votre maison.

Vous pouvez vous connecter sans fil via Bluetooth et la station de charge sans fil intégrée offre jusqu’à 10 watts de puissance. Dans l’ensemble, vous auriez du mal à trouver un haut-parleur Bluetooth meilleur ou plus polyvalent à ce prix. La qui prend également en charge AirPlay 2, est également en vente en ce moment, bien qu’il soit un peu plus cher à 130 $.