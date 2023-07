Accrochez le Fire TV Stick d’Amazon pour seulement 16,99 $ pendant Prime Day

Que vous entouriez votre premier lecteur de streaming ou que vous cherchiez à en ajouter un dans une deuxième pièce, Amazon Fire TV Stick est un moyen simple et abordable de diffuser Netflix, Max, Disney+, et plus encore, et il devient un Prime Day époustouflant rabais cette année.

En vente dès maintenant sur Amazon, le Fire TV Stick coûte seulement 16,99 $ pendant Prime Day. C’est un énorme 58% de réduction, ainsi que le prix le plus bas que nous ayons jamais vu pour le joueur aux États-Unis.

Obtenez le Fire TV Stick pour 16,99 $

Vous devrez être abonné à Amazon Premier pour obtenir cet accord. Les comptes coûtent 14,99 $ par mois et les nouveaux utilisateurs bénéficient d’un essai gratuit de 30 jours.

Amazon UK a également un vente sur le Fire TV Stick, bien que le prix ne soit pas aussi bon qu’aux États-Unis. Il coûte actuellement 24,99 £, contre 44,99 £.

Encore une fois, vous aurez besoin d’un Adhésion principale pour cette affaire. Au Royaume-Uni, cela coûte 8,99 £ par mois, avec le même essai gratuit de 30 jours pour les nouveaux clients.

Obtenez le Fire TV Stick pour 24,99 £

L’Amazon Fire TV Stick se branche directement sur l’entrée HDMI de votre téléviseur, le Fire Stick TV offre une résolution Full HD et un son Dolby Atmos immersif.

Outre Amazon Prime Video, le Fire TV Stick vous permettra de diffuser Netflix, Max, Disney +, Peacock et tous les autres grands services de streaming. Vous aurez également accès à des films et à des émissions de télévision gratuits sur Freevee, le nouveau service de streaming gratuit financé par la publicité d’Amazon.

Le Fire TV Stick est livré avec la télécommande vocale Alexa, qui vous permet de rechercher des vidéos à l’aide de commandes vocales, et vous pourrez également discuter avec Alexa, parfait pour contrôler les appareils domestiques intelligents, définir des alarmes et des rappels, ou même demander un bulletin météo.

Si vous êtes un joueur, le Fire TV Stick fonctionne avec Luna, le service de streaming de jeux d’Amazon, et vous pouvez également télécharger des jeux depuis l’Amazon Appstore.

Vous pouvez trouver d’autres offres dans notre liste des meilleures offres Prime Day.