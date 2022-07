Accrochez la tablette Galaxy légère de Samsung pour jusqu’à 120 $ de rabais aujourd’hui seulement

Apple n’est pas la seule marque à se tailler une place sur le marché des tablettes pour le moment. Samsung fabrique également une gamme de tablettes Galaxy élégantes et puissantes, et pour le moment, vous pouvez en acheter une à un prix avantageux. Aujourd’hui seulement, Best Buy offre jusqu’à 120 $ de réduction sur le modèle 2022 du Galaxy Tab S6 Lite, ramenant le prix à seulement 250 $ sur le et 310 $ sur le . Cette offre n’est disponible que jusqu’à 21h59 PT (00h59 HE) ce soir.

Les tablettes Galaxy de Samsung sont un excellent iPad alternative pour les personnes qui préfèrent s’en tenir à Appareils Android. Et la Galaxy Tab S6 Lite, légère et économique, s’apparente au dernier iPad Air. Il pèse un peu plus de 1 livre et dispose d’un superbe écran LCD de 10,4 pouces. Les versions 64 Go et 128 Go sont équipées de 4 Go de RAM, ainsi que d’un lecteur de carte microSD intégré qui peut étendre le stockage intégré jusqu’à 512 Go.

Il dispose également d’une autonomie de batterie allant jusqu’à 12 heures sur une seule charge, et il est livré avec le stylet S Pen pratique de Samsung que Josh Goldman de CNET a trouvé “bon pour la prise de notes, les croquis et plus encore” dans sa revue Galaxy Tab S6 Lite 2020. Ce modèle 2022 est livré avec un processeur un peu plus récent et les dernières versions des logiciels Android et One UI de Samsung. Il reçoit actuellement mises à jour de sécurité trimestriellesdevrait donc continuer à être mis à jour pendant un certain temps, bien que la durée exacte ne soit pas claire.