Accrochez cette table de foyer pour 99 $ et restez au chaud lorsque le temps se refroidit (économisez 130 $)

Alors que le temps se refroidit, assis autour d’un foyer est un excellent moyen de rester au chaud et de profiter du plein air, même lorsque les températures commencent à baisser. Les foyers sont particulièrement pratiques car ils contiennent le feu, vous n’avez donc pas à vous soucier qu’il devienne incontrôlable. Walmart a réduit ces 229 $ à seulement 99 $ pour un temps limité. C’est une économie de 130 $.

Ce foyer en métal robuste est sans danger pour les patios, terrasses et autres espaces extérieurs. Il a un dessus en carreaux et la table est livrée avec un couvercle de protection qui sert de dessus de table pour les boissons et autres articles lorsque le foyer n’est pas utilisé. Votre achat comprend également du verre à feu noir pour votre foyer, ainsi qu’un couvercle pour protéger votre foyer des éléments.

Il y a un peu d’assemblage requis, mais cela ne devrait pas prendre plus d’une demi-heure pour l’assembler. Vous devrez acheter votre réservoir d’essence séparément, mais les branchements sont prêts à l’emploi et facilitent le démarrage. De plus, ce foyer a un allumeur à bouton-poussoir et un cadran pour que vous puissiez contrôler la taille de votre feu et rester super confortable au fil des saisons.