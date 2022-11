Accrochées à la foi ancienne, les tribus indiennes demandent le statut de religion

GUDUTA, Inde (AP) – Le rituel a commencé par un roulement tonitruant de tambours en cuir, sa clameur résonnant dans tout le village. Des femmes vêtues de saris colorés ont fait irruption dans une danse folklorique autochtone, tapant et bougeant leurs pieds à son rythme galopant.

À l’apogée, 12 fidèles – pratiquant fièrement une foi non officiellement reconnue par le gouvernement – ont émergé d’une maison en terre et ont marché vers un bosquet sacré censé être la maison de la déesse du village. Dirigés par le chef du village Gasia Maranda, ils portaient des totems religieux – parmi lesquels un pichet en terre, un arc et des flèches, un éventail de vannage et une hache sacrificielle.

Maranda et d’autres à Guduta, un village tribal isolé de l’État d’Odisha, dans l’est de l’Inde, qui repose dans un paysage forestier apparemment sans fin, sont des «Adivasis», ou des membres de tribus autochtones, qui adhèrent au Sarna Dharma. C’est un système de croyance qui partage des points communs avec les nombreuses religions anciennes du monde vénérant la nature.

Ce jour-là, à l’intérieur du bosquet, les fidèles ont manifesté leur respect pour le monde naturel, faisant des cercles autour d’une plante Sal et de trois pierres sacrées, une pour chacun des esprits malveillants qu’ils croient devoir satisfaire. Ils se sont agenouillés pendant que Maranda enduisait les pierres de pâte vermillon, s’inclinait devant la plante sacrée et déposait des feuilles fraîches recouvertes d’une pâte de bouse de vache.

« Nos Dieux sont partout. Nous en voyons plus dans la nature que d’autres », a déclaré Maranda, alors qu’il ramenait les hommes chez eux.

Mais le gouvernement ne reconnaît pas légalement leur foi – un fait qui devient de plus en plus un point de ralliement pour le changement pour certains des quelque 5 millions de membres des tribus autochtones du pays qui suivent le Sarna Dharma. Ils disent qu’une reconnaissance formelle aiderait à préserver leur culture et leur histoire à la suite de la lente érosion des droits des tribus autochtones en Inde.

Les citoyens ne sont autorisés à s’aligner que sur l’une des six religions officiellement reconnues en Inde – l’hindouisme, le bouddhisme, le christianisme, l’islam, le jaïnisme et le sikhisme. Bien qu’ils puissent sélectionner la catégorie “Autres”, de nombreux adorateurs de la nature se sont sentis obligés par le système d’affiliation religieuse du pays de s’associer à l’une des six confessions nommées.

Des groupes tribaux ont organisé des manifestations en faveur de l’octroi du statut de religion officielle à Sarna Dharma à l’approche du prochain recensement national, qui oblige les citoyens à déclarer leur appartenance religieuse.

Les protestations ont pris de l’ampleur après la récente élection de Draupadi Murmu, la première femme tribale à occuper le poste de président de l’Inde, laissant espérer que sa victoire historique attirera l’attention sur les besoins de la population autochtone du pays, qui est d’environ 110 millions de personnes selon le recensement national. Ils sont dispersés dans divers états et fragmentés en centaines de clans, avec différentes légendes, langues et mots pour leurs dieux – beaucoup, mais pas tous, suivent le Sarna Dharma.

Salkhan Murmu, un ancien législateur et militant communautaire qui adhère également au Sarna Dharma, est au centre des manifestations réclamant la reconnaissance de sa religion par le gouvernement. Ses manifestations de sit-in dans plusieurs États indiens ont attiré des milliers de personnes.

Lors d’une récente manifestation à Ranchi, la capitale de l’État du Jharkhand (est), des hommes et des femmes étaient assis en tailleur sur une autoroute bloquant la circulation pendant que Murmu parlait depuis une scène voisine. Vêtu d’une tunique et d’un pantalon traditionnels en coton, Murmu a expliqué comment les angoisses de perdre leur identité religieuse et leur culture motivent la demande de reconnaissance formelle.

“C’est un combat pour notre identité”, a déclaré Murmu à la foule, qui a levé les poings en l’air et a crié : “Victoire à Sarna Dharma”. Un tonnerre d’applaudissements a déferlé sur la salle.

Murmu mène également sa campagne de reconnaissance de la religion au-delà des centres-villes et dans des villages tribaux reculés. Son message : Si Sarna Dharma disparaît, l’un des derniers liens du pays avec ses premiers habitants s’en va avec. C’est un argument convaincant mis en évidence par le nombre croissant de membres tribaux se ralliant à Murmu, qui contribuent à alimenter la lente transformation de la campagne en un mouvement social.

“Si notre religion n’est pas reconnue par le gouvernement, je pense que nous allons dépérir”, a déclaré Murmu, alors qu’un groupe de villageois se blottissait autour de lui dans le village d’Angarpada d’Odisha. “Au moment où nous entrons dans une autre religion par la force, par la pression ou par la gratification, nous perdrons toute notre histoire, notre mode de vie.”

Les efforts de Murmu ne sont que la dernière poussée pour une reconnaissance officielle.

En 2011, une agence gouvernementale pour les tribus autochtones a demandé au gouvernement fédéral d’inclure Sarna Dharma comme code de religion distinct dans le recensement de cette année. En 2020, l’État du Jharkhand, où les tribus représentent près de 27 % de la population, a adopté une résolution avec un objectif similaire.

Le gouvernement fédéral n’a répondu à aucune de ces demandes.

L’un des arguments en faveur de la reconnaissance officielle de Sarna Dharma est le grand nombre d’adorateurs de la nature en Inde, a déclaré Karma Oraon, une anthropologue qui a enseigné à l’Université de Ranchi et a étudié la vie des tribus indigènes pendant des décennies.

Le recensement national de 2011 montre que les adhérents de Sarna Dharma en Inde sont plus nombreux que les jaïns, qui sont officiellement le sixième groupe religieux du pays. Les hindous sont n ° 1, représentant près de 80% des 1,4 milliard d’habitants de l’Inde.

Plus de la moitié – un nombre proche de 4,9 millions – de ceux qui ont choisi l’option de religion « Autres » lors du recensement national de 2011 se sont en outre identifiés comme des adhérents du Sarna Dharma. Comparativement, la population jaïn de l’Inde compte un peu plus de 4,5 millions de personnes.

« Notre population est plus que les croyants enregistrés qui suivent le jaïnisme. Pourquoi alors notre foi ne peut-elle pas être reconnue comme une religion distincte ? dit Oron.

Il y a des décennies, il y avait plus d’options pour les membres des tribus autochtones.

Le recensement, commencé en 1871 sous la domination britannique, permettait autrefois de sélectionner les « animistes », les « aborigènes » et les « tribus ». Les catégories ont été supprimées en 1951 lors du premier recensement en Inde indépendante.

Un certain espoir de donner un statut officiel à Sarna Dharma pourrait endiguer les diverses menaces existentielles à la foi.

L’environnement naturel est intégralement lié à l’identité des fidèles, mais la disparition rapide des forêts anciennes et l’empiétement des sociétés minières ont conduit de nombreuses personnes à quitter les villages tribaux, créant une déconnexion générationnelle parmi les fidèles, a déclaré Oraon. De plus, beaucoup de jeunes générations abandonnent leurs coutumes religieuses séculaires pour la vie urbaine.

“Nous traversons une crise d’identité”, a déclaré Oraon.

Ses inquiétudes se sont intensifiées après que des groupes nationalistes hindous, dont le parti au pouvoir du Premier ministre Narendra Modi, ont cherché à faire entrer les adorateurs de la nature dans le giron hindou. Ils sont motivés par des gains électoraux potentiels, mais veulent également renforcer leur programme de transformation d’une Inde laïque en un État distinctement hindou.

Ces efforts découlent d’une croyance de longue date selon laquelle les membres des tribus indigènes de l’Inde sont à l’origine hindous, mais les adeptes du Sarna Dharma affirment que leur foi est différente des religions monothéistes et polythéistes.

Sarna Dharma n’a ni temples ni écritures. Ses adhérents ne croient ni au paradis ni à l’enfer et n’ont pas d’images de dieux et de déesses. Contrairement à l’hindouisme, il n’y a pas de système de castes ni de croyance de renaissance.

“Les membres des tribus peuvent partager certains liens culturels avec les hindous, mais nous ne nous sommes pas assimilés à leur religion”, a déclaré Oraon.

L’adoption progressive des valeurs hindoues et chrétiennes par certains groupes tribaux autochtones a exacerbé ses préoccupations.

À la fin du XIXe siècle, de nombreux membres des tribus du Jharkhand, de l’Odisha et d’autres États ont renoncé au culte de la nature – certains volontairement et d’autres amadoués par l’argent, la nourriture et l’éducation gratuite – et se sont convertis au christianisme. Des groupes hindous et musulmans ont également encouragé la conversion, réduisant davantage le nombre d’adorateurs de la nature.

Dans certains cas, les conversions ont été résistées, a déclaré Bandhan Tigga, un chef religieux de Sarna Dharma. Lorsque des groupes hindous se sont présentés, certains membres de la tribu ont sacrifié des vaches, un animal sacré pour les hindous. Ils ont également abattu des porcs, considérés comme impurs dans l’Islam, lorsque les missionnaires musulmans sont arrivés.

“Dans chaque cas, les femmes se sont enduites de graisse de porc ou de vache sur le front afin qu’aucun homme hindou ou musulman ne puisse les épouser”, a déclaré Tigga, portant une serviette en coton à rayures blanches et rouges autour du cou, un motif qui compense également le drapeau Sarna Dharma flottant au sommet de sa maison à Murma, un village du Jharkhand.

La plupart des missionnaires chrétiens rencontrent de la résistance ces jours-ci, mais des conversions peuvent encore se produire, a déclaré Tigga, qui se rend dans des régions reculées de l’est de l’Inde pour persuader les convertis de revenir à leur ancienne foi.

Pour Sukhram Munda, un homme dans la fin des années 80, beaucoup a déjà disparu.

Il est l’arrière-petit-fils de Birsa Munda, un leader autochtone charismatique du 19e siècle qui a mené sa communauté liée à la forêt dans la révolte contre les colonialistes britanniques. La légende de Munda a grandi après sa mort et des statues en bronze de lui sont apparues dans presque tous les villages tribaux de l’État. Bientôt, un homme qui adorait la nature fut adoré par son propre peuple.

Mais la religion de Munda a à peine survécu à l’assaut des conversions dans son village ancestral d’Ulihatu dans le Jharkhand. La moitié de ses descendants se sont convertis au christianisme, a déclaré Sukhram. Désormais, la première chose que voient les visiteurs d’Ulihatu est une église, un grand bâtiment blanc qui se détache sur le vert des forêts environnantes.

“C’était autrefois le village où nous vénérions la nature”, a déclaré Sukhram. “Maintenant, la moitié des gens ne se souviennent même pas de la religion que suivaient leurs ancêtres.”

