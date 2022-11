Accrochées à la foi ancienne, les tribus indiennes demandent le statut de religion

À l’apogée, 12 fidèles – pratiquant fièrement une foi non officiellement reconnue par le gouvernement – ont émergé d’une maison en terre et ont marché vers un bosquet sacré censé être la maison de la déesse du village. Dirigés par le chef du village Gasia Maranda, ils portaient des totems religieux, dont un pichet en terre et une hache sacrificielle.

Ce jour-là, à l’intérieur du bosquet, les fidèles ont manifesté leur respect pour le monde naturel, faisant des cercles autour d’une plante Sal et de trois pierres sacrées, une pour chacun des esprits malveillants qu’ils croient devoir satisfaire. Ils se sont agenouillés pendant que Maranda enduisait les pierres de pâte vermillon, s’inclinait devant la plante sacrée et déposait des feuilles fraîches recouvertes d’une pâte de bouse de vache.

Les citoyens ne sont autorisés à s’aligner que sur l’une des six religions officiellement reconnues – l’hindouisme, le bouddhisme, le christianisme, l’islam, le jaïnisme et le sikhisme. Bien qu’ils puissent sélectionner la catégorie “Autres”, de nombreux adorateurs de la nature se sont sentis obligés par le système d’affiliation religieuse de s’associer à l’une des confessions nommées.

Les protestations ont pris de l’ampleur après la récente élection de Draupadi Murmu, la première femme tribale à occuper le poste de présidente de l’Inde, suscitant l’espoir d’un changement favorable pour la population autochtone. Ils sont environ 110 millions, selon le recensement. Ils sont dispersés à travers l’Inde et fragmentés en centaines de clans, avec différentes légendes, langues et mots pour leurs dieux – beaucoup, mais pas tous, suivent Sarna Dharma.

Lors d’une récente manifestation à Ranchi, la capitale de l’État du Jharkhand (est), des manifestants se sont assis les jambes croisées sur une autoroute bloquant la circulation alors que Murmu parlait d’une scène voisine et expliquait comment les angoisses de perdre leur identité religieuse et leur culture motivent la demande de reconnaissance.

Le recensement de 2011 montre que plus de la moitié – un nombre proche de 4,9 millions – de ceux qui ont choisi l’option de religion “Autres” sont identifiés comme des adhérents du Sarna Dharma. Comparativement, la population jaïn de l’Inde – officiellement le sixième groupe religieux du pays – compte un peu plus de 4,5 millions de personnes.

Sarna Dharma n’a ni temples ni écritures. Ses adhérents ne croient ni au paradis ni à l’enfer et n’ont pas d’images de dieux et de déesses. Contrairement à l’hindouisme, il n’y a pas de système de castes ni de croyance de renaissance.

À la fin du XIXe siècle, de nombreux membres des tribus du Jharkhand, de l’Odisha et d’autres États ont renoncé au culte de la nature – certains volontairement et d’autres amadoués par l’argent, la nourriture et l’éducation gratuite – et se sont convertis au christianisme. Les missionnaires hindous et musulmans ont également réduit leur nombre.