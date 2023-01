Accrington Stanley vs Leeds United diffusion en direct, aperçu du match, nouvelles de l’équipe et heure du coup d’envoi de ce match de la FA Cup

Accrington Stanley vs Leeds United diffusion en direct et aperçu du match, samedi 28 janvier, 12h30 GMT

Accrington Stanley vs Leeds United diffusion en direct et aperçu du match

À la recherche d’un Accrington Stanley contre Leeds United (s’ouvre dans un nouvel onglet) direct? Nous avons ce qu’il vous faut. Accrington Stanley vs Leeds United est sur la BBC au Royaume-Uni. Britannique à l’étranger ? Utilisez un VPN pour regarder la FA Cup avec votre abonnement (s’ouvre dans un nouvel onglet) de partout.

Leeds espère éviter une surprise alors qu’il se rendra en Ligue 1 Accrington Stanley au quatrième tour de la FA Cup.

Les deux équipes ont traversé des rediffusions contre des équipes de divisions inférieures au dernier tour, Leeds envoyant Championship Cardiff City et Accrington devançant la National League Boreham Wood.

Stanley apparaît au quatrième tour pour la sixième fois de son histoire – ils ne sont jamais allés plus loin – tandis que Leeds, qui a été éliminé par le quatrième niveau Crawley Town au troisième tour la saison dernière, vise à atteindre le cinquième tour pour le première fois depuis 2016

Le coup d’envoi est à 12h30 GMT. Assurez-vous de savoir comment regarder la FA Cup (s’ouvre dans un nouvel onglet) où que tu sois.

Nouvelles de l’équipe

Le patron d’Accrington, John Coleman – qui a pris en charge plus de 1000 matchs sur deux périodes avec l’équipe du Lancashire – a vu les blessures augmenter dans son équipe et pourrait se passer de huit joueurs, dont la légende du club et capitaine Seamus Conneely. Le défenseur central clé Michael Nottingham a fait son premier départ depuis avril lors de la rediffusion contre Boreham Wood, mais est incertain après avoir été contraint de déclarer forfait avant la mi-temps.

Quant à Jesse Marsch dans la pirogue visiteuse, il reste sans les services du quatuor blessé Adam Forshaw, Stuart Dallas, Crysencio Summerville et Archie Gray; le skipper Liam Cooper et Tyler Adams doutent des coups.

Former

Aucune des deux équipes n’aborde cette rencontre en pleine forme : elles n’ont chacune enregistré qu’une seule victoire en 90 minutes depuis début décembre.

Accrington a également battu Lincoln City aux tirs au but lors du trophée EFL plus tôt ce mois-ci, mais ils ont fait match nul trois et perdu trois de leurs huit derniers matches toutes compétitions confondues.

Le record de Leeds est encore pire : la reprise 5-2 des Merengues au troisième tour contre Cardiff était leur premier triomphe depuis début novembre ; ils ont fait match nul quatre et perdu quatre de leurs neuf dernières sorties en championnat et en coupe, jouant un match nul et vierge à domicile contre Brentford la dernière fois.

Arbitre

Joshua Smith sera l’arbitre d’Accrington Stanley contre Leeds United.

Stade

Accrington Stanley contre Leeds United se jouera au stade Wham d’une capacité de 5 450 places à Accrington.

Coup d’envoi et chaîne

Le coup d’envoi d’Accrington Stanley contre Leeds United est à 12h30 GMT au samedi 28 janvier au Royaume-Uni. Le jeu est diffusé sur BBC One, BBC iPlayer et le site Web de BBC Sport.

Aux États-Unis, l’heure du coup d’envoi est 7 h 30 HE / 4 h 30 HP. Le match sera diffusé sur ESPN+ aux États-Unis. Voir ci-dessous pour les options de diffusion internationales.

Guide VPN

Si vous êtes à l’extérieur du pays pour un match nul de la FA Cup, vous ne pourrez pas regarder sur votre service de streaming national comme d’habitude. Le diffuseur sait où vous êtes grâce à votre adresse IP (boo !) et vous empêche de le regarder. Vous pouvez utiliser un VPN pour contourner cela, sans recourir aux flux illégaux que vous avez trouvés sur Reddit.

Un réseau privé virtuel (VPN), en supposant qu’il soit conforme aux conditions générales de votre diffuseur, crée une connexion privée entre votre appareil et t’internet, ce qui signifie que le service ne peut pas déterminer où vous êtes et vous permettra de regarder. Et toutes les informations échangées sont entièrement cryptées, anonymes et sûres – et c’est un résultat.

Il existe de nombreuses options de bon rapport qualité-prix. Pour la FA Cup, QuatreQuatreDeux recommande actuellement :

(Crédit image : futur)

Droits TV internationaux de la FA Cup

• ROYAUME-UNI: Au Royaume-Uni, les droits de la FA Cup sont partagés entre les deux principaux diffuseurs terrestres, la BBC et ITV.

• ETATS-UNIS: ESPN+ (s’ouvre dans un nouvel onglet) est le siège de la FA Cup aux États-Unis.

• Canada: Au Canada, Sportsnet MAINTENANT (s’ouvre dans un nouvel onglet) est l’endroit idéal pour assister à l’action de la FA Cup.

• Australie: Paramount + est l’endroit où vous pouvez regarder les matchs de la FA Cup en Australie.

• Nouvelle-Zélande: En Nouvelle-Zélande, Sky Sport détient les droits de la FA Cup.