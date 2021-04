Les espoirs de play-off de Portsmouth sont toujours vivants, mais le but contre son camp à la 94e minute de John Marquis leur a refusé une victoire dans un match nul 3-3 avec Accrington.

Stanley a pris les devants après 15 minutes lorsque Colby Bishop a devancé son marqueur d’un centre de Sean McConville pour rentrer à la maison son 12e but de la saison.

Marquis a frappé le poteau pour Pompée après 23 minutes tandis que, 17 minutes plus tard, la frappe féroce de McConville s’est écrasée contre les boiseries.

Stanley a fait deux juste avant la pause quand un coup franc de McConville a trouvé son chemin vers Bishop au deuxième poteau. Sa frappe était en route vers le but, mais Cameron Burgess s’est assuré sur le but.

















John Marquis de Portsmouth a marqué ce qu’il pensait être un vainqueur acrobatique contre Accrington à la 91e minute, pour marquer un contre-but calamiteux quatre minutes plus tard



Portsmouth a récupéré un recul quatre minutes après le début de la seconde mi-temps lorsque le tir initial de Marquis a été arrêté par Toby Savin, mais le ballon lui est retombé et il l’a fait passer au-dessus du gardien.

Adam Phillips a vu son effort basculé sur le poteau par Craig MacGillivray et, lors de la prochaine attaque, Pompey a égalisé. Marquis a envoyé le remplaçant à la mi-temps Ryan Williams et il a pressé le ballon sous un angle.

Stanley a frappé la barre transversale à la 85e minute par Burgess puis, à la 91e minute, un coup franc n’a pas été effacé par Accrington et il est tombé à Marquis qui a tiré à la maison de huit mètres.

Puis, à la dernière minute du temps additionnel, un coup franc de McConville a été tiré vers le but par Phillips et il a rebondi sur Marquis et dans le but pour un match nul.