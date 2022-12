Accrington 1 – 1 Oxford Utd

Oxford a prolongé sa séquence sans défaite Sky Bet League One à sept matchs, mais a dû se contenter d’un match nul 1-1 à Accrington.

James Henry a donné à Oxford une avance à la 58e minute avant qu’Ethan Hamilton ne tire à la maison une frappe de 35 verges à six minutes de la fin pour sauver un point pour Stanley.

Le plus proche que les visiteurs ont réussi à sortir de l’impasse en première mi-temps a été une frappe de curling de Lewis Bate qui a touché les boiseries à la septième minute.

La meilleure chance de Stanley a été le seul tir cadré avant la pause, avec la frappe de Hamilton au deuxième poteau déviée en corner à la 40e minute.

Oxford a commencé la seconde mi-temps avec plus d’intention et Matty Taylor a explosé au-dessus de la barre.

Les visiteurs ont ouvert le score lorsque Marcus Browne s’est frayé un chemin vers la ligne de but et a traversé pour Henry pour tirer à bout portant, son deuxième but en autant de matchs.

Les hôtes cherchaient à égaliser, avec Shaun Whalley à la tête large et le gardien Simon Eastwood repoussant le but de Tommy Leigh à la 82e minute.

Et Accrington a été récompensé d’un point grâce au moment magique d’Hamilton.