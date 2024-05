Accouchement : une femme de Wrexham se retrouve avec une stomie et un syndrome de stress post-traumatique

Une femme a reçu plus de 500 000 £ d’indemnisation après que son accouchement lui ait laissé une stomie permanente et un trouble de stress post-traumatique (SSPT).

La larme de Mme Stead n’a pas été détectée par un obstétricien qui « se précipitait pour finir » et on a découvert plus tard qu’un trou s’était ouvert entre son vagin et son rectum.