Accords de plaidoyer possibles pour 6 émeutiers du Capitole des États-Unis

Des accords de plaidoyer pourraient être en cours pour six personnes qui, selon le gouvernement fédéral, sont associées aux Proud Boys et qui font face à des accusations criminelles liées à l’émeute du Capitole américain le 6 janvier.

Les procureurs et les avocats de la défense ont déclaré jeudi à un juge fédéral à Washington, DC, qu’ils s’attendaient à avoir des négociations préliminaires sur la résolution de l’affaire avant le procès. Ces pourparlers sont décrits comme n’en étant qu’à leurs débuts et devraient durer quelques semaines.

Les six accusés font face à de multiples accusations de crime, notamment de complot, de désordre civil, de conduite désordonnée, d’entrave à l’application de la loi et d’entrée dans un bâtiment ou un terrain restreint. Les enquêteurs fédéraux affirment que les six hommes ont avancé et sont entrés illégalement dans le Capitole des États-Unis.

Le juge du tribunal de district des États-Unis, Timothy J. Kelly, a fixé sa prochaine date d’audience au 6 août, ce qui, selon lui, laissera le temps au gouvernement de remettre les preuves restantes aux avocats de la défense et également le temps de discuter des « dispositions non judiciaires de cette affaire à l’avenir . »

Des documents judiciaires indiquent que Felicia Konold a été vue le jour de l’émeute avec les dirigeants des Proud Boys, un groupe extrémiste lié au nationalisme blanc. La plainte fédérale allègue qu’elle faisait partie d’une marche de groupe dirigée par les Proud Boys le long de Constitution Avenue, où les membres pouvaient être entendus en criant des chants tels que « À qui appartiennent les rues ? Nos rues ».

Les enquêteurs allèguent qu’elle faisait partie d’un groupe qui s’est déplacé devant une foule lors d’une première confrontation avec les forces de l’ordre sur le terrain du Capitole peu avant 13 heures ce jour-là.

En quelques minutes, la foule a submergé les policiers du Capitole des États-Unis, a renversé les barricades en métal et s’est dirigée vers le Capitole. La plainte fédérale allègue que Felicia et Cory Konold, frères et sœurs, ont dépassé la barrière et se trouvaient « à ou près » du devant de la foule à l’approche de la barrière suivante. Cette ligne de police fut bientôt débordée.

Les procureurs disent qu’une photo semble montrer Felicia et deux autres personnes utilisant leurs mains et leur corps pour perturber ou démanteler les barrières métalliques utilisées pour contrôler les foules. Felica et Cory Konold ont été identifiés grâce à des photos et les données de leur téléphone portable associées à leurs numéros de téléphone les ont placés à cet endroit ou aux alentours pendant l’émeute.

L’avocat des Konolds, Albert Watkins, a publié une déclaration en avril dans laquelle il décrivait Felicia comme la mère célibataire et enceinte d’un jeune enfant qui souffre des effets chroniques d’un traumatisme crânien. Il a dit que son frère, Cory, est un démocrate déclaré, qui a rejoint sa grande sœur pour faire du tourisme et entendre le président Trump parler.

Watkins a déclaré qu’aucun des deux n’avait l’intention de faire autre chose que d’assister au discours du président.

« La simple suggestion que ces frères et sœurs étaient des insurgés ou des suprémacistes blancs ou qu’ils cherchaient à mener un coup d’État n’est rien de moins qu’une fiction abjecte axée sur la propagande », a-t-il déclaré dans le communiqué.

Outre les Konolds de l’Arizona, les autres accusés dans l’affaire fédérale sont William Chrestman, Christopher Kuehne et Ryan Ashlock du Kansas et Luis Enrique Colon du Missouri.

Les enquêteurs fédéraux ont désigné Chrestman comme menaçant la police alors que la foule avançait sur le Capitole. Des photos le montrent portant un manche de hache enveloppé dans un drapeau américain.

Alors que la police cherchait à contrôler les émeutiers, les enquêteurs ont déclaré que Chrestman avait crié: « Vous tirez et je vais vous sortir le cul. »

À un autre moment, il aurait également exhorté d’autres émeutiers à empêcher la police de procéder à une arrestation.

« Ne les laissez pas le prendre », a crié Chrestman.

Jeudi, le procureur adjoint américain Christopher Berridge a décrit Chrestman comme « une figure centrale dans la direction de l’attaque contre le Capitole », qui « s’est joyeusement filmé ».

Mais l’avocat de Chresman, Peter Cooper, a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve que son client ait agressé ou s’est battu avec qui que ce soit ce jour-là.

Entre autres développements dans l’affaire jeudi:

Le tribunal a levé une restriction qui interdisait aux Konold de communiquer entre eux pendant que leur affaire pénale était en cours. Le gouvernement a déclaré que l’interdiction n’était pas pratique, surtout parce que les Konolds partagent un avocat.

Le juge, Kelly, a accepté de modifier les conditions de libération du défendeur Colon de l’incarcération à domicile à la surveillance GPS afin qu’il puisse continuer à travailler à son travail.

L’avocat de l’accusé Kuehne a déposé une requête pour dissocier ses affaires des cinq autres coaccusés, arguant que l’avocat qui représente les Konolds a fait des remarques aux médias qui portent atteinte aux droits de son client à un procès équitable. L’avocat Watkins, qui représente également Jake Angeli, connu sous le nom de chaman QAnon, a été cité dans une interview avec Talking Points Memo qualifiant Angeli et ses autres clients de « personnes à court de bus ». Il a dit qu’il s’agissait de « personnes atteintes de lésions cérébrales » et qu’elles faisaient partie du « spectre ». Il a également été cité en utilisant le terme « retardé », un terme dont l’usage occasionnel a été qualifié de péjoratif par les défenseurs des personnes handicapées mentales. Le juge Kelly a déclaré qu’il examinerait la requête visant à séparer le cas de Kuehn des autres et à rendre une décision.

Le juge Kelly a rappelé aux avocats de la défense les règles de la Cour fédérale qui interdisent les déclarations qui interfèrent avec le droit de leurs clients à un procès équitable. « Je ne dis pas du tout que M. Watkins a violé ces règles, mais je veux que les gens sachent qu’elles existent. Familiarisez-vous avec elles et assurez-vous de ne pas les violer », a-t-il déclaré.

Plus de 400 personnes font face à des accusations criminelles en lien avec l’émeute du 6 janvier qui a eu lieu à Washington, DC Cinq personnes sont mortes, dont un policier. Environ 140 policiers ont été blessés.

De nombreux émeutiers venaient du « Save America Rally » du président Donald Trump qui avait commencé quelques heures plus tôt dans un parc près de la Maison Blanche. Trump leur a parlé pendant plus d’une heure, insistant sur le fait que l’élection présidentielle avait été volée. Alors que le Congrès commençait à compter les votes du Collège électoral, des milliers de partisans ont pris d’assaut le bâtiment du Capitole des États-Unis, envoyant les législateurs se démener pour la sécurité et provoquant des évacuations.

Les dommages causés au Capitole sont estimés à plus de 30 millions de dollars et comprennent des fenêtres et des portes brisées, des graffitis et des résidus de gaz lacrymogène, de sprays au poivre et d’extincteurs.

