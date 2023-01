Accord sur les soins de santé : les provinces douteuses du premier ministre du Nouveau-Brunswick recevront un financement complet

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick dit qu’il est «excitant» et «encourageant» que le gouvernement fédéral et les provinces se rapprochent d’un accord de financement à long terme des soins de santé, mais qu’il doute que les premiers ministres reçoivent le montant total qu’ils demandent .

Blaine Higgs a déclaré à l’animateur de la période des questions de CTV, Vassy Kapelos, dans une interview diffusée dimanche, que les négociations sur la question de savoir si le gouvernement fédéral enverra plus d’argent aux provinces pour les soins de santé – ainsi que le montant qu’elles enverront et les conditions qui y sont attachées – se sont « accélérées ». augmenté de manière significative au cours des dernières semaines » après un « long processus ».

Les provinces demandent depuis longtemps au gouvernement fédéral d’augmenter les fonds par l’intermédiaire du Transfert canadien en matière de santé de 22 % à 35 % des coûts des soins de santé, soit environ 28 milliards de dollars supplémentaires par année.

“Je n’ai pas l’impression qu’ils viendront avec le montant total, disons-le ainsi”, a déclaré Higgs. “Mais entre où nous en sommes et où nous avons demandé, il y a un chiffre quelque part.”

Le ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos, a signalé cette semaine que le gouvernement fédéral pourrait se rapprocher d’un accord avec les provinces, tandis que certains premiers ministres ont également déclaré qu’ils pourraient être disposés à accepter certaines des conditions du gouvernement fédéral.

“Je voudrais reconnaître qu’il y a eu des progrès significatifs au cours des dernières semaines”, a déclaré Duclos vendredi. “Je suis positif et optimiste, tout comme le Premier ministre, comme il l’a signalé plus tôt cette semaine.”

“Et c’est parce que nous avons constaté une évolution vers une concentration sur ce qui compte pour les Canadiens, c’est-à-dire les résultats pour les patients et les travailleurs de la santé”, a-t-il également déclaré.



LES MESURES PEUVENT VARIER SELON LA PROVINCE

Les conditions du gouvernement fédéral comprennent l’accès aux équipes de santé familiale; réduire les arriérés dans les chirurgies et les diagnostics ; retenir, recruter et reconnaître les titres de compétence des travailleurs de la santé; investir dans la santé mentale; et moderniser le système afin que les dossiers médicaux puissent être partagés avec divers fournisseurs, par voie électronique.

Higgs a déclaré que sa compréhension est que ces résultats et les mesures de leur succès pourraient varier selon la province, mais ils pourraient inclure des indicateurs tels que le nombre de personnes sans médecin de famille ou l’état des chirurgies ou des traitements critiques, par exemple.

Il a déclaré que le gouvernement fédéral et les provinces commenceraient probablement par partager des données, et à partir de là, aplanir les «nuances individuelles» selon des provinces spécifiques.

« Donc, vous allez passer en revue un certain nombre de domaines clés et dire : ” d’accord, comment cela se présente-t-il à travers le pays, et où voyons-nous des domaines majeurs qui ne correspondent pas à la norme provinciale ou à la norme canadienne ? » finissent probablement par être liés à l’amélioration, et il nous resterait à trouver le meilleur moyen d’y parvenir », a-t-il expliqué. “Mais je pense que dire que c’est lié à un résultat réel est une bonne chose.”

Higgs a déclaré que le plan est pour un modèle de financement à long terme, par opposition à une “situation ponctuelle”.

“Peut-être que certaines mesures changeraient avec le temps”, a déclaré Higgs. “Si vous atteignez les normes dans un domaine, cela passe à un autre et il peut y avoir une exigence continue de démontrer que cela donne des résultats.”

“Et c’est très bien”, a-t-il également déclaré. « Je pense qu’un programme d’amélioration continue est important dans n’importe quel domaine, mais il doit s’agir d’une formule de financement sur laquelle nous pouvons compter et d’une contribution continue du gouvernement fédéral.

Duclos n’a pas précisé à quel point ils sont proches d’un accord, seulement pour dire que c’est probable dans les « semaines à venir », ce qui pourrait signaler qu’il sera avant le prochain budget fédéral, généralement déposé au printemps.



Avec des fichiers de Rachel Aiello, journaliste parlementaire numérique principale de CTVNews.ca