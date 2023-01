Accord sur les soins de santé: les autorités fédérales visent à signer des accords avant le budget

Le ministre des Affaires intergouvernementales, Dominic LeBlanc, a déclaré que le gouvernement fédéral vise à conclure des ententes de financement à long terme avec les provinces et les territoires avant la présentation du budget fédéral de 2023.

LeBlanc a également confirmé que le gouvernement fédéral envisage à la fois d’augmenter le flux continu de financement aux provinces, connu sous le nom de Transfert canadien en matière de santé (TCS), ainsi que de signer ce qui pourrait être des accords de 10 ans qui verraient encore plus de l’argent investi dans des domaines de préoccupation spécifiques et une priorité commune.

« Je ne pense pas que nous aurons un accord dans les deux prochaines semaines, mais j’espère que nous aurons un accord qui profitera aux Canadiens au moment où nous devrons déposer un budget fédéral… Vous pouvez donc comprendre que c’est en les deux ou trois prochains mois que nous aurions besoin d’avoir les détails d’un accord », a déclaré LeBlanc dans une entrevue avec la chef du bureau d’Ottawa de CTV National News, Joyce Napier, lors de la retraite du cabinet libéral à Hamilton, en Ontario.

“Le prochain budget fédéral de ce printemps est l’occasion évidente de réserver un soutien fédéral supplémentaire aux soins de santé, si nous pouvons arriver à la bonne entente”, a déclaré LeBlanc. « Les provinces sont en train — les premiers ministres me l’ont dit aussi — de préparer leurs propres budgets pour le prochain exercice financier, alors elles sont également impatientes de savoir quel est le bon chiffre à mettre dans cette colonne en termes de financement fédéral. transferts pour les soins de santé.

Premier ministre du premier ministre Justin Trudeau sur la liaison avec les provinces, LeBlanc a déclaré qu’il partage la confiance exprimée par Trudeau et le ministre de la Santé Jean-Yves Duclos que les deux parties se rapprochent d’un accord à long terme. LeBlanc a déclaré qu’il s’était récemment entretenu avec la première ministre du Manitoba, Heather Stefanson, qui préside le Conseil de la fédération, et qu’il prévoyait de reprendre contact avec elle en milieu de semaine, après la retraite du cabinet.

« Je m’attends à ce que, dans les semaines à venir, nous soyons en mesure – nous l’espérons – d’avoir des discussions beaucoup plus détaillées avec les provinces », a déclaré LeBlanc, ajoutant qu’il pense que les premiers ministres ont raison de noter qu’une entente de cinq ans ne suffira pas à résoudre certains des défis les plus urgents en matière de soins de santé alors que la population du Canada continue de croître et de vieillir.

Après des semaines d’élan – et l’optimisme exprimé par de nombreux premiers ministres quant à la conclusion prochaine d’un accord qui inclut les provinces acceptant d’être tenues responsables de mesures telles que l’accès aux équipes de santé familiale, la réduction des arriérés chirurgicaux et l’amélioration de la dotation – LeBlanc a déclaré arriver à un accord va être une priorité absolue lors de la retraite du cabinet libéral fédéral.

« Parvenir à la bonne entente avec les provinces qui améliorera la viabilité à long terme et l’accessibilité de notre système de soins de santé est toujours une grande priorité pour notre gouvernement, a déclaré M. LeBlanc.

Dans une entrevue sur l’épisode de dimanche de la période des questions de CTV avec Vassy Kapelos, le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, a déclaré que même si les négociations sur le montant d’argent qu’Ottawa enverra et les conditions qui y sont attachées se sont « intensifiées de manière significative », il ne s’attend pas à ce que le gouvernement fédéral Le gouvernement sera prêt à répondre à la demande des premiers ministres de voir le TCS passer de 22 % à 35 % des coûts des soins de santé, ce qui coûterait environ 28 milliards de dollars de plus par année.

“Je n’ai pas l’impression qu’ils viendront avec le montant total, disons-le ainsi”, a déclaré Higgs. “Mais entre où nous sommes et où nous avons demandé, il y a un chiffre quelque part.”

Higgs a déclaré que sa compréhension est que ces résultats et les mesures de leur succès pourraient varier selon la province, mais ils pourraient inclure des indicateurs tels que le nombre de personnes sans médecin de famille ou l’état des chirurgies ou des traitements critiques, par exemple. Il a déclaré que le gouvernement fédéral et les provinces commenceraient probablement par partager des données, et à partir de là, aplanir les “nuances individuelles” selon des provinces spécifiques.

Si Trudeau concluait un accord de financement à long terme, l’une des questions en suspens serait de savoir s’il serait à l’épreuve du temps ou si un futur gouvernement à l’un ou l’autre des niveaux pourrait chercher à déchirer l’accord de financement.

À Vancouver, CTV News a demandé au chef conservateur Pierre Poilievre lors d’une disponibilité s’il souhaitait renégocier ou s’engager à respecter un accord fédéral-provincial de financement de la santé – s’il en était conclu un – et il n’a pas dit.

“Je n’ai vu aucun accord. Tout ce que j’ai vu, c’est que Trudeau n’a rien livré sur les soins de santé depuis huit ans. Nos soins de santé sont pires que jamais”, a déclaré Poilievre.

Il a exprimé son soutien à un financement stable pour les provinces et a juré qu’un gouvernement dirigé par lui ne « réduirait jamais les soins de santé ».



Avec des fichiers de Melanie Nagy et Spencer Van Dyk de CTV News