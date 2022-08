Accord sur l’égalité de rémunération pour le football féminin américain approuvé par un juge

Le règlement proposé de 24 millions de dollars entre les footballeuses américaines et l’instance dirigeante américaine du sport a reçu l’approbation préliminaire jeudi d’un juge fédéral, qui a prévu une audience le 5 décembre pour approbation finale. Le juge de district américain R. Gary Klausner a accordé la requête en approbation déposée par les joueurs.

“Plus important encore, l’accord de règlement sans opposition atteint l’objectif des plaignants en matière de litige : l’égalité de rémunération”, a-t-il écrit. “Le tribunal est convaincu que le règlement est une résolution juste et raisonnable.” Des joueurs, dont Megan Rapinoe, Becky Sauerbrunn et Alex Morgan, ont déposé une plainte auprès de la Commission fédérale pour l’égalité des chances en matière d’emploi en avril 2016. Les joueurs ont poursuivi trois ans plus tard, demandant dommages-intérêts en vertu de la loi fédérale sur l’égalité de rémunération et du titre VII de la loi sur les droits civils.

Les parties ont réglé la partie des conditions de travail en décembre 2020, traitant de questions telles que les vols charters, l’hébergement et les surfaces de jeu.

Ils ont convenu en février de régler le reste pour 22 millions de dollars à répartir en montants individuels proposés par les joueurs. En outre, le règlement demande à la Fédération américaine de football de créer un fonds de 2 millions de dollars au profit des joueuses dans leur carrière post-football et des efforts caritatifs visant à développer le sport pour les femmes.



Klausner a écrit que les parties avaient convenu que les fonds de règlement seraient distribués aux joueurs en fonction du temps de jeu et leurs avocats prévoyaient de demander “pas plus d’environ 30% du fonds commun”.

Le règlement dépendait de la conclusion par l’USSF d’accords de négociation collective pour payer ses équipes masculines et féminines de manière égale. La fédération a annoncé en mai des contrats de travail séparés jusqu’en décembre 2028 avec les syndicats pour les deux équipes nationales.

Klausner a dit à l’USSF d’envoyer aux avocats des joueurs une liste des joueurs éligibles dans les 14 jours, puis a donné aux avocats des joueurs 21 jours après cela pour informer les joueurs éligibles du règlement. frais d’avocat et pour approbation finale.

