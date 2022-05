Accord sur l’égalité de rémunération et le partage des bonus du football américain : comment cela fonctionnera

L’argent de la coupe du monde ? Les hommes ont reçu plusieurs fois plus même si, comme les femmes le notaient régulièrement, les femmes ont remporté des championnats et les hommes ont eu du mal à sortir du premier tour.

Le problème avec les différentes structures salariales, bien sûr, était qu’elles entraînaient des paiements différents. Et les hommes se retrouvaient presque toujours avec plus.

Alors qu’est-ce qui a changé ?

Les nouveaux contrats annoncés cette semaine mettront fin au système de salaire garanti des femmes et placeront les deux équipes seniors sur le modèle de paiement à l’acte.

La décision de rechercher des salaires garantis a toujours été un calcul stratégique des femmes : alors que les hommes tirent traditionnellement l’essentiel de leurs revenus des salaires de leur club, le jeu professionnel féminin naissant – loin derrière dans son développement – offrait des salaires bien inférieurs, même aux ses étoiles. Les revenus garantis du football américain offraient alors la sécurité d’un salaire constant et garantissaient qu’une joueuse blessée ou enceinte ne perdrait pas sa maison ou sa voiture.

Le passage au modèle de paiement pour le jeu comporte certains risques pour certaines femmes : une joueuse qui tombe en disgrâce et qui ne fait plus partie de la masse salariale du football américain pourrait se retirer du sport sans un revenu constant au-delà du salaire de son club. Mais pour les meilleurs joueurs – qui gagnent désormais des salaires plus élevés de leurs équipes de club – la perspective de paiements de match plus élevés, de partage des paiements de la Coupe du monde avec les hommes et du partage des revenus avec US Soccer en valait clairement la peine.

De quel genre d’argent parlons-nous?

Selon les termes des nouveaux accords, qui courent jusqu’en 2028, les hommes et les femmes recevront 8 000 $ juste pour être appelés dans un camp pour la plupart des jeux, et un bonus de 10 000 $ pour chacun qu’ils gagnent. Pour les femmes, cela signifie un doublement des frais de match, pour plus d’une douzaine de matchs par an.

Quelle est la ligne de fond? Les projections montrées à l’équipe féminine et partagées avec le New York Times, estimaient les paiements annuels de US Soccer à 450 000 $ par an, et potentiellement le double – ou plus – après un bon cycle de Coupe du monde. Ces chiffres devraient être similaires pour les meilleurs joueurs masculins.