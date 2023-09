Accord sur le salaire minimum dans la restauration rapide en Californie : ce qu’il faut savoir

Des drapeaux sont déployés lors d’une caravane de voitures et d’un rassemblement de travailleurs et de partisans de la restauration rapide pour l’adoption de l’AB 257, un projet de loi sur la santé et la sécurité des travailleurs de la restauration rapide, le 16 avril 2021 dans le quartier de Boyle Heights à Los Angeles, en Californie.

Même si les opérateurs de restauration rapide devront faire face à des salaires plus élevés, l’accord évite des conséquences encore plus désastreuses, selon les analystes du secteur.

Newsom a signé la loi AB 257, également connue sous le nom de FAST Act, en janvier. La législation aurait créé un conseil de 10 personnes qui régirait les chaînes de restauration rapide comptant plus de 60 sites, notamment en fixant des lignes directrices sur les conditions de travail et les salaires. La hausse initiale des salaires aurait pu atteindre 22 dollars de l’heure.

Au lieu de cela, l’industrie de la restauration et les syndicats ont conclu un accord, remplaçant les dispositions inter-employeurs par les termes de leur accord, qui comprend également l’abrogation de la loi FAST et le retrait du référendum d’ici le 1er janvier.

Les travailleurs de la restauration rapide employés par les restaurants concernés verront des augmentations de salaire allant jusqu’à 25 % sur leur salaire à partir d’avril. Le salaire minimum actuel en Californie est de 15,50 dollars de l’heure, avec une hausse à 16 dollars prévue pour janvier.

Les employés des petits fast-foods et autres restaurants pourraient également bénéficier de certains avantages de la législation.

« Quand vous regardez le salaire minimum de 20 dollars, c’est une barre qui est en train d’être fixée », a déclaré à CNBC Joe Pawlak, directeur général de la société de conseil en restauration Technomic. « Cela va rendre le secteur de la restauration beaucoup plus compétitif pour les employés, donc d’autres secteurs devront également intensifier leurs efforts. »

Au cours des dernières années, Amazone les entrepôts et les détaillants comme Walmart et Cible ont attiré les travailleurs avec des salaires horaires plus élevés. Ils seront désormais contraints de concurrencer les chaînes de restauration rapide, qui ont traditionnellement été plus lentes à augmenter les salaires en raison des marges très minces des opérateurs.