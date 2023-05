Accord sur le plafond de la dette: pourquoi les républicains sont divisés sur l’accord de principe de Biden et McCarthy

Un vote mercredi sur un projet de loi visant à suspendre le plafond de la dette pourrait finalement révéler à quel point le président de la Chambre Kevin McCarthy a une emprise sur sa conférence, après qu’un compromis sur la législation a provoqué une réaction conservatrice. Le vote devrait être un test majeur du leadership de McCarthy et de sa capacité à vendre l’accord à des membres plus conservateurs de son parti, dont plusieurs ont déjà exprimé des inquiétudes concernant le projet de loi.

Le week-end dernier, McCarthy et le président Joe Biden ont annoncé un accord pour suspendre le plafond de la dette jusqu’en 2025 et plafonner les dépenses non militaires pendant deux ans. L’accord élargit également la tranche d’âge des personnes tenues de travailler pour recevoir des coupons alimentaires et relancerait les remboursements des prêts étudiants à la fin de cet été, suspendus depuis mars 2020. Ce compromis a très rapidement été rejeté par les républicains conservateurs, qui voulaient des coupes plus importantes dans les dépenses sociales, et les démocrates progressistes, qui ont fait part de leurs inquiétudes concernant les modifications des exigences de travail.

« Nous devrions tuer ça », a déclaré le représentant Chip Roy (R-TX), un opposant virulent à l’accord dans un Apparition à Fox News lundi, notant que les républicains n’en avaient pas assez en échange de la suspension du plafond de la dette.

La ruée vers l’adoption de la législation au Congrès survient alors que les législateurs fixent une date limite par défaut qui approche rapidement le lundi 5 juin, lorsque le pays pourrait ne pas être en mesure de payer toutes ses factures.

Une majorité simple de 218 voix sera nécessaire pour adopter une loi sur le plafond de la dette à la Chambre. Parce que les républicains de la Chambre ont une majorité si étroite de 222 personnes – les démocrates contrôlent 213 sièges – ils auront probablement besoin de l’aide des démocrates pour faire franchir la ligne d’arrivée à ce projet de loi. On s’attend à ce que les membres des deux partis fassent défection, il est donc peu probable que les républicains soient en mesure de le faire eux-mêmes malgré le contrôle de la Chambre.

Le vote est également une menace tacite contre le leadership de McCarthy, qui, selon les règles de la Chambre, peut être contestée si un seul membre le souhaite. Une majorité de la Chambre, cependant, devrait voter pour le destituer de son poste de président, et il n’est pas clair s’il y a suffisamment de votes de l’un ou l’autre des partis pour y parvenir.

Le vote de mercredi, ainsi qu’un autre obstacle procédural clé que le projet de loi doit éliminer, indiqueront à quel point les relations de McCarthy sont solides avec les différents flancs du GOP. « Plus de 95 % étaient extrêmement enthousiasmés par ce qu’ils voyaient », a déclaré McCarthy dans un Fox Nouvelles dimanche comparution au sujet de la réaction de ses membres au projet de loi.

Pourquoi les républicains se battent pour le projet de loi

Le désaccord central des républicains de la Chambre est de savoir si les coupes que McCarthy a obtenues des négociations étaient suffisamment substantielles pour être échangées contre la suspension du plafond de la dette. L’accord a fini par plafonner les dépenses non militaires pour l’exercice 2024 et permettrait une augmentation des dépenses de 1% pour l’exercice 2025. Dans le projet de loi sur le plafond de la dette des républicains de la Chambre – connu sous le nom de Limit, Save and Grow Act – des plafonds de dépenses auraient été mis en place jusqu’en 2033. De plus, le projet de loi des républicains de la Chambre prévoyait des exigences de travail plus agressives pour SNAP et Medicaid.

« Les concessions faites par le Président dans ses négociations avec le président Biden sont bien en deçà de mes attentes », a déclaré le représentant Wesley Hunt (R-TX), un républicain qui s’oppose à l’accord, écrit sur Twitter. Les membres du House Freedom Caucus conservateur font partie de ceux qui devraient s’aligner contre l’accord.

Avant un vote final mercredi, une réunion du comité des règles mardi après-midi pourrait également présager à quel point les combats républicains dramatiques sur le plafond de la dette pourraient devenir dramatiques et à quel point les conservateurs veulent affronter McCarthy pour faire valoir un point. Le panel des règles, qui comprend neuf républicains et quatre démocrates, devra voter pour approuver le projet de loi avant qu’il ne se dirige vers le sol pour un vote.

Roy, ainsi que le représentant Ralph Norman (R-SC), un autre membre du Comité des règles, ont déclaré qu’ils s’opposaient à la législation, mais il n’est pas certain que d’autres républicains du groupe feront de même. Le représentant Thomas Massie (R-KY), en particulier, devrait être un vote clé. Roy a suggéré que McCarthy avait précédemment convenu qu’une mesure aurait besoin du soutien des neuf républicains de la commission des règles pour procéder à un vote, une affirmation que les alliés du président ont remise en question.

Théoriquement, si sept républicains, ou une combinaison de républicains et de démocrates au sein du comité des règles, soutenaient la législation sur le plafond de la dette, il aurait toujours le nombre de voix généralement nécessaire pour passer au plancher. Le résultat du vote de la commission pourrait signaler à quel point l’opposition républicaine est agressive au projet de loi.

Suite au vote du comité, la législation sur le plafond de la dette aura besoin d’une majorité simple pour effacer la Chambre et de 60 voix au Sénat afin d’effacer le seuil d’obstruction systématique.