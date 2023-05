Les dirigeants républicains de la Chambre des représentants et de la Maison Blanche sont parvenus à un « accord de principe » pour relever le plafond de la dette – un peu plus d’une semaine avant la date limite pour éviter un défaut potentiel.

Le président républicain Kevin McCarthy a d’abord tweeté la nouvelle samedi soir. Il a déclaré que les parties étaient parvenues à un « accord de principe digne du peuple américain ».

« Nous avons encore beaucoup de travail à faire », a déclaré McCarthy samedi soir, indiquant aux journalistes que « l’écriture de celui-ci » restait à faire dans la soirée.

Il a déclaré que le texte devrait être publié dimanche, avec un vote mercredi.

Le président américain Joe Biden a confirmé la nouvelle environ une heure plus tard.

Plus tôt ce soir, le président McCarthy et moi sommes parvenus à un accord de principe sur le budget. Il s’agit d’un pas en avant important qui réduit les dépenses tout en protégeant les programmes essentiels pour les travailleurs et en développant l’économie pour tous. Et, l’accord protège mon et… – Président Biden (@POTUS) 28 mai 2023

L’Associated Press a rapporté qu’au cœur du paquet se trouve un accord budgétaire de deux ans qui maintiendrait les dépenses à plat pour 2024 et imposerait des limites pour 2025 en échange d’une augmentation du plafond de la dette pendant deux ans, repoussant la question politique volatile au-delà de la prochaine élection présidentielle.

Les négociateurs ont accepté certaines demandes républicaines d’exigences de travail renforcées pour les bénéficiaires de bons d’alimentation qui avaient déclenché un tollé de la part des démocrates de la Chambre en tant que non-partants.

Biden s’est également entretenu plus tôt dans la journée avec des dirigeants démocrates au Congrès pour discuter de l’état des pourparlers, selon trois personnes familières avec la situation, qui ont parlé sous couvert d’anonymat car elles n’étaient pas autorisées à discuter publiquement de la question.





Vendredi, la secrétaire au Trésor Janet Yellen a prolongé le délai pour un accord visant à relever le plafond de la dette du gouvernement à 31,4 billions de dollars jusqu’au 5 juin.

Elle a déclaré dans une lettre au Congrès que son département effectuerait plus de 130 milliards de dollars en paiements programmés au cours des deux premiers jours du mois, mais cela laisserait au Trésor « un niveau de ressources extrêmement faible ».





Alors qu’il partait pour Camp David vendredi, on avait demandé au président Joe Biden ce qu’il dirait aux démocrates qui ne voulaient pas qu’il s’incline devant les républicains sur les exigences du travail. Le président a déclaré qu’il ne s’était « incliné devant personne », bien que l’on ne sache pas encore ce qui aurait pu être négocié.

La proposition républicaine sur les exigences de travail avait promis d’économiser 11 milliards de dollars sur 10 ans en augmentant l’âge maximum des normes existantes qui exigent que les adultes valides qui ne vivent pas avec des personnes à charge travaillent ou participent à des programmes de formation.

La loi actuelle applique ces normes aux bénéficiaires de moins de 50 ans. Le plan du GOP augmenterait l’âge pour inclure les adultes de 55 ans et moins. Cela réduirait le nombre d’exemptions que les États peuvent accorder à certains bénéficiaires soumis à ces exigences.

Les législateurs ne devaient provisoirement pas reprendre le travail avant mardi, six jours seulement avant la nouvelle date limite lorsque Yellen a déclaré que les États-Unis pourraient commencer à manquer d’argent pour payer leurs factures. Mais avec un accord maintenant conclu, il est probable que les législateurs pourraient revenir beaucoup plus tôt afin d’examiner l’accord et de voter sur l’accord.

De plus, McCarthy avait promis aux législateurs qu’il respecterait la règle d’afficher tout projet de loi pour que les membres puissent le voir 72 heures avant de tenir un vote. Le Sénat démocrate, qui est en vacances, s’est engagé à agir rapidement pour envoyer le paquet au bureau de Biden avant la date limite possible.

Ce qui est contenu dans l’accord influencera probablement si la Chambre et le Sénat votent toujours pour ou contre. Les membres des deux partis ayant leurs propres lignes dures sur ce qu’ils accepteraient et chaque parti exerçant un contrôle étroit sur des chambres séparées, même un seul vote pourrait mettre en doute le relèvement du plafond de la dette du pays.

— avec des fichiers de l’Associated Press