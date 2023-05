Accord sur le plafond de la dette américaine: l’accord Biden et McCarthy fait maintenant face à une bataille au Congrès – en direct

08h52 HAE L’accord sur le plafond de la dette de Biden et McCarthy doit maintenant se battre pour passer à travers la Chambre

Bonjour.

L’accord sur le plafond de la dette de Joe Biden et Kevin McCarthy est intervenu après une impasse de plusieurs mois et des négociations au point mort des deux côtés. Et ce n’est pas encore tiré d’affaire.

L’accord fait maintenant l’objet d’un examen minutieux de la part des membres de la Chambre – au milieu de rapports de critiques des deux côtés.

Dévoilé dimanche, l’accord augmentera la limite d’emprunt du pays de 34,1 milliards de dollars et comprendra des plafonds sur les dépenses publiques et des changements de politique aux programmes d’aide fédéraux.

Le compromis doit encore être adopté par la Chambre et le Sénat avant le 5 juin, date à laquelle les États-Unis pourraient faire défaut.

Les républicains d’extrême droite ont déclaré qu’ils voteraient contre l’accord. Certains conservateurs soutiennent que le compromis ne va pas assez loin pour réduire les dépenses ou cibler la législation démocrate, comme le plan d’annulation des prêts étudiants de Biden.

Pour l’instant, au milieu du mécontentement, les législateurs disent qu’il est peu probable que les membres du parti demandent à McCarthy de démissionner de son poste de président de la Chambre.

Pendant ce temps, les législateurs progressistes sont également mécontents du dernier plan de plafond de la dette. Beaucoup ont critiqué Biden pour avoir négocié avec les républicains sous la menace d’un défaut et avoir inclus des exigences de travail pour l’aide fédérale dans l’accord.

Voici ce qui se passe aujourd’hui :

12h Les membres du House Freedom Caucus tiendront une conférence de presse devant le Capitole.

15h La commission du règlement intérieur se réunit pour préparer le projet de loi à débattre.

18h30 Le Congrès votera sur des projets de loi sans rapport. Cela donnera aux whips démocrates et républicains une première chance de compter les votes en personne.

19h30 Les dirigeants républicains de la Chambre organiseront une réunion à huis clos.