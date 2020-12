Les négociateurs de l’UE et du Royaume-Uni font un dernier effort pour combler les lacunes importantes dans leurs positions alors que le temps presse pour conclure un accord post-Brexit. Le modèle des futures relations commerciales et autres pour les années, voire les décennies à venir, est en jeu.

Michel Barnier, le négociateur en chef de l’UE sur le Brexit, doit informer les ambassadeurs de l’UE dès lundi. Une autre journée de pourparlers UE-Royaume-Uni à Bruxelles devrait ensuite avoir lieu avant que Boris Johnson et Ursula von der Leyen ne prennent la parole lundi soir.

Le Premier ministre britannique et le président de la Commission européenne ont donné le feu vert pour la reprise des négociations samedi, après une journée de pause où les deux parties des négociateurs ont convenu qu’elles ne pouvaient pas aller plus loin.

À moins qu’un accord ne soit conclu dans les prochains jours, par défaut, un scénario sans accord s’imposera de plus en plus dans le cadre. Cela entraînerait des coûts supplémentaires et une perturbation d’une relation qui doit subir des changements brusques dans tous les cas lorsque la période de transition expire à la fin de l’année.

Dimanche soir, des informations citant des sources de l’UE ont été rapportées selon lesquelles les deux parties convergeaient vers un accord sur l’un des principaux sujets de discorde, les droits de pêche – rapports qui ont été rapidement démentis du côté britannique.

Il est entendu que des différences importantes subsistent sur les autres questions clés, les futures règles de concurrence et un mécanisme de contrôle d’un accord. Les deux questions sont liées: en échange de l’octroi au Royaume-Uni d’un accès privilégié à ses marchés, l’UE veut s’assurer qu’elle peut prendre des mesures efficaces si la Grande-Bretagne cherche à saper les entreprises européennes ou prend des mesures pour obtenir un avantage injuste.

La question de l’exécution a pris une importance accrue depuis la décision du Royaume-Uni d’annuler une partie de l’accord de divorce contraignant de l’année dernière sur les arrangements pour l’Irlande du Nord.

Le gouvernement britannique a l’intention de continuer sur cette voie lorsque la législation en question, le projet de loi sur le marché intérieur, reviendra devant la Chambre des communes lundi.

Cela signifie que l’UE pourrait se trouver dans la position d’avoir à prendre une décision sur un accord sur les relations futures, au moment même où le Royaume-Uni renie le traité international que les deux parties ont conclu il y a à peine un an après un long et tortueux processus. .

A ce stade, la politique est aussi importante que le détail technique: les deux parties doivent éviter l’impression de céder. La France, qui a réitéré une menace de veto sur un « mauvais accord », a conduit un groupe de pays soucieux de protéger la pêche de l’UE droits et l’intégrité du marché unique. Le gouvernement britannique, quant à lui, est catégorique sur le fait qu’un accord doit respecter la souveraineté britannique qui, selon lui, est l’essence du Brexit.

C’est un moment déterminant pour Boris Johnson, dont les cheerleading du Brexit ont joué un rôle important dans le vote pour quitter l’UE, puis l’ont emmené à Downing Street.

Le Premier ministre a souligné l’importance de garantir le type d’indépendance promis par des slogans tels que « reprendre le contrôle ». Mais il fait maintenant face à une réalité qui implique soit un compromis, soit la poursuite d’un non-accord qui signifierait des droits de douane et d’autres barrières commerciales coûteuses, plongeant les relations avec l’Europe à un nouveau plus bas dans le processus.

L’UE, quant à elle, doit déterminer dans quelle mesure elle cherche à défendre ses propres «lignes rouges» ou à céder du terrain afin de parvenir à un accord et d’éviter un scénario qui toucherait également sa propre économie.

Même si les négociateurs du Royaume-Uni et de l’UE parviennent à un accord, ce n’est pas la fin de l’histoire. Le texte juridique d’un accord devrait être soumis aux dirigeants nationaux de l’UE – qui doivent se réunir lors d’un sommet du Conseil européen plus tard cette semaine – et être approuvé par les parlements britannique et européen.